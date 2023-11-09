الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كلوب: إطلاق سراح والد لويس دياز جاء في التوقيت المثالي

لويس دياز
لويس دياز

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب الفريق قبل ساعات من مواجهة تولوز الفرنسي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة لقدم، جاء في توقيت مثالي.

وقال كلوب في تصريحات لقناة "تي إن تي سبورتس":"الأمر يبدو وأن دياز سعيد للغاية، أنه سعيد طوال الوقت".

أضاف: "الأمر يبدو وأنه رائع للغاية، لا يوجد توقيت أفضل من ذلك، إذا كان الأمر الآن، فهو عظيم".

كان الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، أعلن أن والد لويس دياز قد تم إطلاق سراحه بعد اسبوعين من اختطافه.

كان لويس مانويل دياز، قد تم اختطافه مع زوجته سيلينيس مارولندا قبل 12 يوما، وقد تم إطلاق سراح والدة دياز سريعا.

وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى إطلاق سراح والد جناح ليفربول.

وجاء في بيان: "الاتحاد الكولومبي يشكر الحكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنية، وجميع المؤسسات والمسؤولين الذين جعلوا من إطلاق سراح لويس مانويل دياز، والد لاعبنا لويس دياز، ممكنا".

أضاف: "كرة القدم كرياضة ترمز إلى الموهبة والتفاني والعمل الجماعي والقيم الجوهرية للبشر".

وتابع البيان: "في كولومبيا لا بد أن تظل اللعبة مركزا للترفيه والمنافسة الصحية والوحدة والبهجة".

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تفاصيل اختطاف والد لويس دياز لاعب ليفربول

كان رئيس الوفد الحكومي، أوتي باتينيو، أعلن الخميس الماضي، في محادثات السلام مع تلك الجماعة، عن أن الجهة المسئولة عن اختطاف دياز وزوجته سيلينيس مارولاندا، والديّ المهاجم الكولومبي، السبت الماضي، في بلدة بارانكاس، في إقليم لا جواخيرا عندما كانا يستقلان سيارتهما، هي "وحدة تابعة لجيش التحرير الوطني".

وتم إطلاق سراح مارولاندا بعد ساعات، إلا أن المتمردين يحتجزون والد اللاعب كرهينة.

ومنذ أن أصبحت عملية الاختطاف معروفة، تزايدت المطالبة بالحرية من جانب الكولومبيين، كما تزايدت إدانة جيش التحرير الوطني لإصراره على ارتكاب هذه الجريمة.

وفي يوم السبت نفسه، أطلقت الشرطة والقوات العسكرية عملية بحث واسعة النطاق برًا وجوًا في منطقة بارانكاس، المتاخمة لفنزويلا، شارك فيها ما لا يقل عن 250 رجلًا.

الألماني يورجن كلوب الكولومبي لويس دياز إطلاق سراح والد لويس دياز ليفربول الدوري الاوروبي

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