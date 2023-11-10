6 مرشحين يتنافسون علي رئاسة نادي 6 أكتوبر

يشهد نادي 6 أكتوبر منافسة انتخابية شرسة لاختيار مجلس إدارة جديد يمثل أعضاء جمعيته العمومية خلال الأربعة سنوات المقبلة.

يتنافس على منصب رئاسة النادى 6 مرشحين أبرزهم عبداللطيف صبحي واللواء محمد هريدي جابر والمهندس رضا عامر، ويخوض الانتخابات على مقعد النائب 4 مرشحين، بينما منصب أمانة الصندوق يتنافس عليه 4 مرشحين.

انتخابات نادي السادس من أكتوبر

ويتنافس علي منصب العضوية عدد من أعضاء الجمعية العمومية وتشهد انتخابات أعضاء مجلس الإدارة فوق السن منافسة شرسة بين ٢٣مرشحًا للفوز بعدد ٦مقاعد، وتعتبر هذه هي المنافسة الأقرب في تاريخ النادي الذي يمثل قطاع كبير من سكان المدينة الجديدة.

ومن المنتظر أن تناقش الجمعية العمومية الميزانية والتصديق على محضر الاجتماع وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية.