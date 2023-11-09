الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئاسة الفرنسية: المساعدات المعلن عنها خلال المؤتمر الإنساني حول غزة تجاوزت مليار يورو

ماكرون
ماكرون

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن المساعدات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الإنساني حول غزة تجاوزت مليار يورو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ماكرون يدعو لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس 

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إلى ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقال ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس: "في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. لهذا السبب، هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة ويجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار".

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