الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

العطور وتطوير القطاع الصحي بالكونغو في حلقة جديدة من "زووم أفريقيا"

زووم افريقيا
زووم افريقيا

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم أفريقيا" على قناة CBC، يوم غد الجمعة، حلقة جديدة ومتنوعة عن القارة السمراء ومواهبها.

وتستضيف سالي عاطف، شارون ماكودي، مطربة من كينيا، للحديث عن الموسيقى والغناء في بلادها، التي تقدم باقة من أجمل الأغاني الإفريقية.

كما يقدم البرنامج تقريرًا عن ملتقى "كلنا إنسان" لدعم مواهب أطفال ذوي الهمم، والذي تم تنظيمه في دار الأوبرا بحضور فرق مختلفة من الدول الإفريقية.

وتجري سالي عاطف لقاءً مع لمياء عبدالهادي، تشادية الأب وسودانية الأم، للحديث عن مجال العطور والبخور، وانواعهم المختلفة، كما تستضيف الدكتورة فيليسيت يوسي، طبيبة من دولة الكونغو، للحديث عن تطوير القطاع الصحي في دولة الكونغو.

ويُذاع "زووم أفريقيا" كل يوم جمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.

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