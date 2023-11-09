الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرنلي يعلن غياب لايلي فوستر بسبب "أزمة عقلية"

لايلي فوستر
لايلي فوستر

أعلن نادي بيرنلي الانجليزي تطورات الحالة الصحية للاعبه الجنوب إفريقي لايلي فوستر.

وغاب فوستر عن المشاركة مع الفريق في المباريات الثلاثة الماضية، وعلل النادي غيابه بمرضه.

ونشر بيرنلي بيانًا اليوم عبر حساباته الرسمي، قال فيه: "بالنيابة عن لايلي فوستر وعائلته، طلبوا منا أن نشارك معكم تطورات مرضه".

وأضاف: "مؤخرًا، لايلي أخبرنا أنه يعاني من أزمة تتعلق بالصحة العقلية وطلب منا المساعدة، إنه الآن في رعاية المختصين ويحصل على الدعم والاهتمام اللذين يحتاجهما لمساعدته على استعادة كامل صحته".

وواصل: "بكل الحب والدعم لعائلته وكل شخص في نادي بيرنلي لكرة القدم سنفعل كل ما يمكننا لتقديم كل شيء يحتاجه ليصبح في حالة أفضل".

وأنهى: "نطلب منك التفهم واحترام خصوصية لايلي بشأن هذا الموقف ولن نصدر أي تعليق حتى إشعار آخر".

ولم يكشف بيان نادي بيرنلي عن موعد محتمل لعودة لايلي فوستر للمشاركة مع الفريق في المباريات. 

من جانبه، قال فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق، في تصريحات لقناة النادي الرسمية: "خاصة في انجلترا، دعم الصحة العقلية في مستوى عالٍ جدًا، والدولة والرابطة في طليعة ما يتم عمله لتوفير الرعاية للناس".

أضاف: "نحن الآن نفعل كل شء ممكن ليستعيد مكانه ويفعل أكثر شيء يستمتع به وهو لعب كرة القدم في أقرب وقت ممكن لأن ذلك سيؤثر على صحته العقلية بشكل إيجابي في المستقبل".

واختتم حديثه: "إنه واحد منا ونحن نريد أن نعتني بأنفسنا".

ويلعب لايلي فوستر لفريق بيرنلي منذ انضمامه من فريق ويستيلرو البلجيكي في يناير من العام الجاري، ومنذ انضمامه لصفوف الفريق شارك في 23 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 لزملائه.

ولعب فوستر 8 مباريات بقميص بيرنلي منذ انطلاق الموسم الجاري وسجل 3 أهداف وصنع هدفين لزملائه في الفريق.

ويلعب فوستر مع منتخب جنوب إفريقيا منذ 3 يونيو 2018 ولعب 11 مباراة وسجل 4 أهداف.

بيرنلي نادي بيرنلي لايلي فوستر فينسنت كومباني الدورى الانجليزى

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