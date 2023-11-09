حبس المتهمين بسرقة سور محور صفط اللبن ببولاق الدكرور

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهمين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن في بولاق الدكرور عقب اعتراف المتهمين، وهما عاملا خردة بارتكابهما الواقعة، وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص مالك مخزن خردة.

البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو متضمنًا قيام شخصين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة عاملي خردة لهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص مالك مخزن خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه وأمكن ضبط الأخير، وبحوزته القطع الحديدية المستولى عليها.