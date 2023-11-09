الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة سور محور صفط اللبن ببولاق الدكرور

حبس
حبس

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهمين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن في بولاق الدكرور عقب اعتراف المتهمين، وهما عاملا خردة بارتكابهما الواقعة، وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص مالك مخزن خردة.

البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو متضمنًا قيام شخصين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة عاملي خردة لهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص مالك مخزن خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه وأمكن ضبط الأخير، وبحوزته القطع الحديدية المستولى عليها.

نيابة جنوب الجيزة السور الحديدي محور صفط اللبن بولاق الدكرور عاملان خردة مالك مخزن خردة

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