بايدن: سنضرب الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في سوريا مرة أخرى للضرورة

قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي: "سنضرب أهداف الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في سوريا مرة أخرى إذا اضطررنا إلى ذلك"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

البيت الأبيض: نريد استمرار فترات التوقف اليومية في غزة ما دامت كانت هناك حاجة إليها

أعلن البيت الأبيض، أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة، خلال فترات توقف القتال التي تبدأ من اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلن المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي، أن إسرائيل ستبدأ من اليوم في وقف إطلاق النار، لمدة 4 ساعات يوميا في منطقة شمال غزة.

وأكد "البيت الأبيض"، أن فترات التوقف في القتال تعد خطوة في الاتجاه الصحيح، منوها إلى الاحتياج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة، في وقت قريب، معلنا عن إنشاء ممرين إنسانيين سيسمحان للناس بالفرار من القتال في غزة.

وأكد المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي، أن البيت الأبيض يريد أن تستمر فترات التوقف اليومية في غزة ما دامت كانت هناك حاجة إليها.