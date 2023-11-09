رئيس قضايا الدولة يستقبل رئيس القضاء الأعلى

استقبل المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، القاضي حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك فى إطار التعاون المشترك والتكامل ما بين الجهات والهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.

واستقبل المستشار رئيس الهيئة رئيس محكمة النقض والوفد المرافق له الذي تضمن المستشارين نواب رئيس محكمة النقض:

المستشار صلاح مجاهد مدير نيابة النقض.

والمستشار طارق عبدالباقي رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض.

والمستشار محمد عبداللطيف رئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض.

والمستشار أحمد رفعت قاسم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.

والمستشار عادل عمارة رئيس المكتب الفني المساعد لمحكمة النقض.

والمستشار حسام حسين الجيزاوي الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

حضر اللقاء من جانب الهيئة المستشارون نواب رئيس الهيئة:

المستشار عبدالعال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

وفي نهاية الزيارة تبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير والاعتزاز المتبادل بينهما.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.