الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غرفة صناعة الحبوب: استمرار توريد 22 ألف طن مكرونة شهريا لوزارة التموين لطرحها على البطاقات التموينية

عبد الغفار السلاموني
عبد الغفار السلاموني غرفة صناعة الحبوب

أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية،  استمرار توريد سلعة المكرونة لصالح وزارة التموين لطرحها ضمن المقررات التموينية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية في إطار حرص الغرفة على توفير السلع الأساسية وطرحها للمواطنين ضمن مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار السلع  الاساسية والذى يتم تنفيذها من خلال الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.     

عبد الغفار السلاموني: طرح كيس المكرونة زنة 400 جرام في التموين بسعر 675 قرشا بدلا من 11 و12 جنيها     

وأوضح عبد الغفار السلامونى استمرار  توريد ما يقرب من 22 الف طن مكرونة شهريا الى وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة لأكثر من   40% مقارنة بنفس سعر المنتج في الأسواق المثيلة، حيث يتم طرح كيس المكرونة زنة 400 جرام بسعر 675 قرشا في حين يتراوح سعره في الأسواق الأخرى بين  11 و12 جنيها، لافتا الى ان مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الاساسية، كذلك تخفيض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض  يأتي في إطار حرص الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على تخفيف العبء على المواطن في ظل أزمة التضخم العالمية التي يعاني منها غالبية دول العالم  وأن انخفاض أسعار  السلع، يساهم في تخفيف حدة تأثير التضخم، مشيدا بدور القيادة السياسية وحرصها الدائم في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة،وهو ما نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين  في توفير كافة السلع وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.  

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وأضاف عبد الغفّار السلاموني، إلى أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين تقوم بتسليم الشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع المطاحن، القمح لتقوم بإنتاجه دقيق وتسليمه الى مصانع المكرونة التي تعمل في منظومة التموين، لافتا الى أن كميات المكرونة التي يتم توريدها لصالح وزارة التموين من كبرى الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة وذات جودة عالية، لافتا الى أن غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية مستمرة في توريد سلعة المكرونة وبأي كميات تحتاجها الوزارة  لطرحها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية  مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي لسلعة المكرونة داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين لفترة تتجاوز 6 أشهر بجانب أيضا وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.

غرفة صناعة الحبوب تُشيد بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية

وثمن عبد الغفّار السلاموني دور وزارة التموين بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والجهات التابعة "الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والشركات التابعة " فى التنسيق المستمر والمتابعة من أجل  توفير السلع الغذائية للمواطنين وطرحها باسعار مخفضة".

غرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات المصرية المكرونة وزارة التموين المجمعات الاستهلاكية

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