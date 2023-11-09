الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالإسكندرية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الاراضي الزراعية بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية.

 تنفيذ 7  إزالات في حي العامرية  أول 

 وفي هذا الصدد، شن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملة مُكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 2 متغيرات مكانية لأسوار بمنطقة عبد القادر وإزالة حوائط بالدور الأرضي لأحد العقارات بمنطقة النهضة فضلًا عن تنفيذ 5 قرارات إزالة عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض على مساحة 500م2 بقرية حارس 2 منطقة النهضة وكذلك إزالة أسوار من الطوب الأبيض على مساحة 182م2 بقرية المسيري 2 بالإضافة إلى إزالة بناء مخالف لأسوار بقرية سند 1 على مساحة 220م2 فضلًا عن إزالة أعمال مخالفة على مساحة 50م2 بقرية حارس 2.

 إزالة 9 مخالفات بناء على مساحة 3 آلاف متر في حي شرق

ونفذ حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمناطق الجمالية والحسينية وخورشيد و6 أكتوبر بأبيس، حيث تمت إزالة 9 مخالفات بناء على مساحة 3 آلاف متر من بينهم 5 حالات متغيرات مكانية عبارة عن 4 جمالونات وحوائط وأسوار مخالفة. 

كما نفذ حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة تمكنت من إزالة التعديات بعزبة الرحامنة طريق الإصلاح لأسوار وغرف على مساحة 200م وأيضًا إزالة سور مخالف على مساحة 400م.

وواصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملاته لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتمكنت الحملة من إزالة عدد 3 حالات تعدي بمنطقة فرعون على مساحة 175م2 فضلًا عن إزالة 3 متغيرات مكانية بإجمالي مساحة 220 م2 بحوض الإصلاح منطقة المراغي.

وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

محافظ الإسكندرية رئيس الجمهورية أراضي وأملاك الدولة رؤساء الأحياء إزالة التعديات

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