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مصر

القباج: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445ه- 2024م.. الثلاثاء المقبل وحتى 30 نوفمبر الجاري

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، حيث أعلنت خلاله فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم  1445ه- 2024م، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبرالجاري، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

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ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه سيتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتى تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.

كما أنه يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.

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وأضاف عبد الموجود أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج، لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).

نيفين القباج وزيرة التضامن الحج بوابة الحج المصرية الموحدة القرعة الإلكترونية العلنية الجمعيات الأهلية

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