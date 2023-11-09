الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس شرق طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعبدالفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، وإيمان عبدالمعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور لجنة من مديري المراحل التعليمية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالمديرية، لمتابعة سير العملية التعليمية بقرية سبرباي. 

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة واللجنة المرافقة مدارس قرية سبرباي، هي مدرسة سبرباي الرسمية للغات، مدرسة بدر السنيطي الثانوية المشتركة، مدرسة محمد الخولي الابتدائية بسبرباي، ومدرسة سبرباي الإعدادية المشتركة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات.

وأشاد وكيل الوزارة بالمدارس، ونظافتها وانضباطها، والحضور الطلابي الجيد، وتفعيل الأنشطة، واطمأن إلى حسن سير العملية التعليمية، وخلال المتابعة بمدرسة سبرباي الرسمية للغات.

مبادرة "اعرف قيمتك" للمرحلة الإعدادية

وشهد مبادرة "اعرف قيمتك" للمرحلة الإعدادية، والتي تهدف إلى التقويم الذاتي، ومبادرة "مخاطر الألعاب الالكترونية" للمرحلة الابتدائية، وأثنى على الجهد المبذول داخل المدرسة، وتفعيل المبادرات التي تهدف إلى تقويم السلوك لدى الطلاب في هذه المرحلة.

كما تابع وكيل الوزارة عددًا من الفصول بالمدارس، وأثنى على الحضور الطلابي الجيد، والمستوى العلمي والتحصيلي للطلاب،  كما شهد حصة للتربية الرياضية، وقاعات رياض الأطفال.

ووجَّه خلال المتابعة بمدارس اليوم إلى تنفيذ خطة الإخلاء، كما وجه بضرورة التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوفير أرقام الطوارئ في أماكن واضحة، وتدريب الطلاب على استخدام طفايات الحريق، بمعرفة مسئول الأزمات والكوارث.

انتظام العملية التعليمية مدارس قرية سبرباي مدرسة بدر السنيطي الإنضباط الإدارى والحضور الطلابي

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