والدة الطفل المعجزة بدمياط: نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بمستقبل نجلي

لفت الطفل يحيى عبدالمقصود، بالصف السادس الابتدائي في مدرسة اللغات الرسمية التابعة لإدارة دمياط التعليمية، الأنظار، بعد موافقة مجلس الوزراء على قبوله للدراسة بكلية العلوم؛ نظرًا لتفوقه وتمكنه من حل مسائل تفوق عمره بسنوات.

حصل يحيى عبدالمقصود، بعد موافقة مجلس الوزراء على منحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للالتحاق للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط، ومنحة أخرى للدراسة في جامعة زويل.

والدة يحيى تكشف تفاصيل المنحة

قالت والدة الطفل يحيى عبد الناصر لـ"الدستور"، إنها تلقت اتصالًا، يبلغها بحصول نجلها على عناية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هناك بشرى سعيدة بانتظاره، وسيتم استكمال إجراءاتها، متابعًا: بعدها تم التنسيق معنا وإخطارنا بحصول نجلي على منحة للدراسة في كلية العلوم بجامعة دمياط وأخرى للدراسة في جامعة زويل.

وواصلت: طرقت كل الأبواب وتقدمت بطلب إلى رئيس جامعة دمياط لإلحاق نجلي بالدراسة في كلية الهندسة العام الماضي، ولم يتم الاستجابة لي، فتقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء أسرد فيها قصة نجلي وكونه يمتلك قدرات مختلفة عن أقرانه وأنه يحتاج إلى توجيه مختلف دراسيًاـ وأننا على استعداد للدخول في أية اختبارات للتأكد من مستوى نجلي.

اجتياز اختبارات شديدة الصعوبة

وأشارت إلى أن نجلها خضع لاختبارات شديدة التعقيد في كلية الهندسة وأخرى في كلية العلوم واجتازها بنجاح، ومن ثم حل عمليات حسابية معقدة، وهو ممتاز في كافة اختبارات اللغة الإنجليزية رغم أنه لم يتخطى الـ12 عامًا.

كما خضع لاجراء اختبار قدرات دولى للطفل " IQ Test"، وخوض الطالب اختبارات القبول بمدينة زويل كما خضع لاختبارات لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية وحصوله على مستوى ممتاز مما يؤهله للدراسة بالجامعة دون الحاجة لمقررات تمهيدية فى اللغة الإنجليزية واجتاز المقابلة بنجاح.

وتقدمت بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره الاستثنائي بشأن نجلها واهتمامه بأن يحصل على التقدير المناسب لإمكانياته، كما تقدمت بالشكر إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد الموافقة على المنحة.