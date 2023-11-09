الأمم المتحدة: العنف ضد الفلسطينيين وصل إلى مستويات غير مسبوقة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتن جريفيث، إننا نحتاج إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، فوقف إطلاق النار يتيح فرصة تقديم الخدمات لغزة.

وأوضح جريفيث خلال كلمته في مؤتمر صحفي بباريس، أن العنف ضد الفلسطينيين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدًا أنه لا يمكن إتاحة الفرصة لزيادة التصعيد في غزة.

إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة

وتابع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة: شاهدنا الاحتجاجات بجميع أنحاء العالم على الوضع بغزة، ويجب العمل على إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة

وأعرب عن أسفه على مقتل موظفي أونروا في غزة.