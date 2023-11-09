الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: العنف ضد الفلسطينيين وصل إلى مستويات غير مسبوقة

مارتن
مارتن

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتن جريفيث، إننا نحتاج إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، فوقف إطلاق النار يتيح فرصة تقديم الخدمات لغزة.

وأوضح جريفيث خلال كلمته في مؤتمر صحفي بباريس، أن العنف ضد الفلسطينيين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدًا أنه لا يمكن إتاحة الفرصة لزيادة التصعيد في غزة.

إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة

وتابع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة: شاهدنا الاحتجاجات بجميع أنحاء العالم على الوضع بغزة، ويجب العمل على إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة

وأعرب عن أسفه على مقتل موظفي أونروا في غزة.

غزة جريفث الأمين العام للأمم المتحدة وقف إطلاق نار إنساني الفلسطينيين

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