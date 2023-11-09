الخميس 09 نوفمبر 2023
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مصر

"التعليم" تفتح باب التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج

رضا حجازي، وزير التربية
رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي، عن أنه تم فتح باب التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للعام الدراسي الحالي 2023-2024، موضحة أن مواعيد عقد الامتحانات في الفصل الدراسي الأول بداية من السبت 13 يناير 2024 والفصل الدراسى الثانى من يوم السبت 25 مايو 2024، والدور الثانى تعقد الامتحانات بداية من 6 يوليو 2024، طبقًا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الإلكترونية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام الامتحانات، على أن تعقد الامتحانات إلكترونيًا من خلال المنصة الخاصة بامتحانات "أبناؤنا في الخارج" أو الطلبة المصريين فى الخارج وفقًا لما ورد بالكتاب الدورى رقم 9 بتاريخ 20 أبريل 2022، وامتحان الدور الأول، تعقد الامتحانات من فصل دراسي أول وثانٍ وفقًا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي بدءًا من مرحلة رياض الأطفال لغات وحتى الصف الثانى الثانوى العام لطلاب "أبناؤنا في الخارج"، ويمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام "أبناؤنا في الخارج" (والعكس)، كما يمكن للطالب الغائب في امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

تحميل ملف الأنشطة من خلال الموقع الإلكتروني

وأوضحت الوزارة، أن النظام بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال نظام (لغات): يتم تحميل ملف الأنشطة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ويقوم أبناؤنا في الخارج مع أداء الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول والعكس كذلك، والتلميذ بأداء الأنشطة المطلوبة، ثم يقوم ولى أمر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الإلكتروني.

وتابعت، بالنسبة لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي: يتم تحميل ملف التقييم وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات) من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ويقوم الطالب بأداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يقوم ولي أمر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الإلكتروني.

وقالت الوزارة، بناءً على اعتماد الوزير لرأى المستشار القانوني بعدم سريان أحكام القرارين ٣٤٣ و٣٦٠ لسنة ٢٠١٨ على الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بنظام "أبناؤنا في الخارج"، فإن الطالب الذى لم يقم بتحميل ملف التقييم على المنصة في المواعيد المقررة لا يتم اعتباره اجتاز العام الدراسي الحالي، ويحق له التقدم للعام الدراسي التالي.

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أما بالنسبة لامتحان الدور الثاني: يعقد اختبار دور ثان للطالب في المقرر الكامل لمواد الرسوب فى أى عدد من المواد الدراسية التي رسب فيها أو تغيب عنها، وكذلك المتخلفون بعذر مقبول عن امتحان الدور الأول بفصليه الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية.

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نظام الامتحانات المنصة الالكترونية لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للعام الدراسي الحالي 2023 2024 أبناؤنا في الخارج الطلبة المصريين فى الخارج

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