رسالة من وزير الخارجية الأمريكي تكشف اقتراب انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يجب توحيد غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية بمجرد انتهاء الحرب، مقدما إشارة قوية حول ما تعتبره الولايات المتحدة نهاية قريبة للحرب في غزة والعدوان الإسرائيلي عليها.

اقتراب العدوان من نهايته وبحث المستقبل معضلة أمريكية

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد جاءت الرسالة، التي تم تسليمها خلال اجتماع لوزراء الخارجية في طوكيو، في الوقت الذي يشعر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بضغوط متزايدة لاستخدام نفوذه للدفع لتحقيق أهداف مستدامة وطويلة الأجل في المنطقة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل تظهران على نحو متزايد دلائل تشير إلى أن مصالحهما تتباعد، حيث تسعى الولايات المتحدة لإنهاء القتال في أقرب وقت ممكن، بينما تُصر إسرائيل على استمرار القصف.

وأضافت أن تصريحات بلينكن يوم الأربعاء تعكس قلقًا عميقًا لدى بايدن ومساعديه داخل البيت الأبيض مع دخول الصراع شهره الثاني، إن ما بدأ في الأيام التي تلت السابع من أكتوبر باعتباره اندفاعًا لا لبس فيه للدفاع عن حليف، أصبح تحديًا دبلوماسيًا أكثر تعقيدًا بالنسبة للرئيس للمساعدة في تحديد بديل للحرب المفتوحة في الشرق الأوسط.

وتابعت أن بايدن يتمتع بنفوذ رئيسي كزعيم عالمي متحالف بقوة مع إسرائيل، وقد سعت إدارته إلى حشد الدول العربية وغيرها خلف رؤية تتطلع إلى ما هو أبعد من القتال والمشاعر العميقة التي قسمت المنطقة لسنوات، وإنهاء مأساة غزة في أقرب وقت ممكن.

وقال بلينكن يوم الأربعاء إنه يجب أن تكون هناك عناصر إيجابية للتوصل إلى سلام مستدام.

وتابع: "يجب أن تشمل هذه الأصوات أصوات الشعب الفلسطيني وتطلعاته في قلب الحكم بعد الأزمة في غزة، يجب أن تشمل الحكم بقيادة فلسطينية وغزة موحدة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية."

وأشارت الصحيفة إلى أن بلينكن لم يقدم أي تفاصيل حول كيفية تنفيذ مثل هذا الترتيب؛ ولن يكون حلًا على المدى القريب مع استمرار العنف، لكن إعادة السلطة الفلسطينية - التي تدير أجزاء من الضفة الغربية - إلى السلطة في غزة لن تكون سهلة حتى لو تمكنت إسرائيل من إنهاء حكم حماس.

وقال جون إف كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "لم نتوصل إلى حل كامل للأمر في الوقت الحالي، ولا أعلم أنه سيكون من المعقول بالنسبة لنا أن نعتقد أنه يمكننا، في هذه المرحلة بالذات، بعد مرور شهر على الصراع، ولكننا نعلم أنه يجب أن يكون الأمر مختلفًا عما كان عليه الحال في عهد حماس".