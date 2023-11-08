الشوط الأول.. لونين يتألق وريال مدريد يتقدم على براجا في دوري أبطال أوروبا

تقدم ريال مدريد الإسباني على ضيفه سبورتينج براجا البرتغالي، بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ستاد سانتياجو برنابيو، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

الأوكراني أندريه لونين أُدخل في تشكيل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة، بسبب إصابة الحارس الأساسي كيبا أريزابالاجا.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء مبكرًا لـ براجا، في الدقيقة الرابعة، بعد عركلة لوكاس فاسكيز للاعب الفريق البرتغالي.

دجالو تولى تنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة السادسة، لكن أندريه لونين تصدى لتسديدته بنجاح.

وسجل براهيم دياز هدفًا لـ ريال مدريد في الدقيقة 12، لكن تم إلغائه بداعي وجود خطأ على فينيسيوس جونيور.

دياز عاد ليهز شباك براجا، بهدف شرعي تلك المرة، في الدقيقة 27، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة رودريجو من الجهة اليسرى.

موعد مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل فريق ريال مدريد.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD

تشكيل ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد الإنجليزي جود بيلينجهام على مقاعد البدلاء، فيما قرر أنشيلوتي البدء بثلاثية في الهجوم مكونة من براهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة سبورتينج براجا في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: براهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس

كما يجلس داني كارفاخال، ديفيد ألابا، لوكا مودريتش، أردا جولر، خوسيلو ماتو، فران جارسيا، نيكو باز، أندريه لونين، دييجو بينيرو، على مقاعد البدلاء.

وكانت مباراة الجولة الثالثة التي أُقيمت بين الفريقين في البرتغال، قد انتهت بانتصار ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، سجلهما جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد براجا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وحال فوز ريال مدريد في مباراة اليوم، سيضمن الصعود إلى دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.