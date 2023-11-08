الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تجدد القصف الإسرائيلى على مناطق متفرقة بقطاع غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية تعرض لحظات قصف قطاع غزة

تعرضت مناطق متفرقة من قطاع غزة لقصف من قبل قوات الاحتلال بالقنابل الضوية والمدفعية والقنابل الفسفورية، وذلك أثناء البث الهوائي لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن الليلة هى الأعنف التي تمر على سكان قطاع غزة سواء، الذي تجدد منذ قليل والذي بدأ منذ ساعات صباح اليوم ولم يتوقف على القطاع حيث يتركز القصف على مناطق بالشمال والشمال الغربي لقطاع غزة،

وأوضحت أن القصف المدفعي تدعمه طائرات مسيرة للاحتلال حيث تتركز المدفعية في أحياء الشجاعية والزيتون والمناطق الشمالية من مخيم الشاطئ ومنطقة بيت لاهيا ومناطق تل الهوى وشارع الرشيد وألأهداف ما تطلق عليه قوات الاحتلال تطويق غزة وشمالها وفصل الشمال عن الجنتوب.

وأثناء البث الهوائي سمع دوي الانفجارات التي تحدثها المدفعية وصواريخ الاحتلال التي تسهدف المناطق داخل القطاع، حيث قامت القاهرة الإخبارية بتقسيم شاشتها إلى نصفين لعرض القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له القطاع على العالم.

وأكدت القناة الإخبارية أن كمية القنابل التي ألقيت على قطاع غزة تعد كبيرة لغاية أكثر من حجم قنبلتين نوويتين مثلما حدث على هيروشيما في اليابان، مشيرةً إلى أن القنابل بجميع أنواعها ألقيت على القطاع بداية من المحرمة دولية الفسفورية أو الحرارية وقنابل اليورانيوم والعنقودية المحرمة دوليًا، بجانب قنابل الضغط. 

الإحتلال الإسرائيلي القنابل الفسفورية القاهرة الإخبارية اليورانيوم العنقودية

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