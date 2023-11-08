الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: الأمريكان يسعون لتبرئة الاحتلال من جرائم الإبادة فى غزة

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الأمريكيين يريدون تبرئة الاحتلال من جرائم الإبادة التي يرتكبونها في حق المدنيين بقطاع غزة.

وأضاف "الرقب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن إسرائيل ليست لديها أي رؤية أو رغبة في إقامة دولة فلسطينية.

الرقب: الحكومة الإسرائيلية لا تؤمن بالسلام مع الفلسطينيين

وأشار إلى أن العالم الذي صمت لمدة 75 عامًا لن يضغط الآن، على دولة الاحتلال لإجبارها على إقامة دولة فلسطينية، موضحًا أن موقف الدول الكبرى مع حل الدولتين لكن لا توجد آليات لتحقيق هذا الأمر.

كما أكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تؤمن بالسلام مع الفلسطينيين، وتريد أن تلقي عليهم قنبلة نووية، وزعيم المعارضة يقول إنه ممكن إقامة دولة فلسطينية لكن في المريخ.

أمريكا إسرائيل فلسطين الحكومة الاسرائيلية الحياة اليوم الحياة

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