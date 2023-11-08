تجديد حبس المتهمين بسرقة مواقع البناء بالقاهرة الجديدة

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهمين بسرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة بأسلوب المغافلة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (سائق وعاملين – لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها (كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام").

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة".