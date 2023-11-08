الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة مواقع البناء بالقاهرة الجديدة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهمين بسرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة بأسلوب المغافلة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (سائق وعاملين – لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها (كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام").

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة".

قاضي المعارضات محكمة جنح القاهرة الجديدة سرقة مواد البناء اسلوب المغافلة منطقة التجمع الخامس مديرية امن القاهرة سائق وعاملين

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