كأس مصر.. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة بطرد أحمد توفيق أمام الزمالك

تلقى فريق بيراميدز ضربة موجعة بعد طرد أحمد توفيق لاعب وسط الفريق أمام الزمالك في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وحصل أحمد توفيق لاعب الفريق الذي حلّ بديلا لـ وليد الكرتي في الدقيقة 60، على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 78 بعد تدخل قوي علىة يوسف أوباما.

وما زال بيراميدز متقدما على الزمالك بهدف سجله فيستون ماييلي في الدقيقة الخامسة.

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أحداث الشوط الأول

كان الزمالك قد بدأ المباراة بقوة، وشهدت الدقيقة الثالثة كرة عرضية من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من جهة اليمين قابلها محمود علاء برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن ولكنه كان متسللا.

في الدقيقة الرابعة، كرة عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من جهة اليمين ابعدها محمود علاء عن مناطق الخطورة.

جاء الهدف عن طريق الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة الخامسة بعد رمية تماس من جهة اليمين نفذها محمد الشيبي برمية إلى وليد الكرتي المتمركز على حدود منطقة جزاء الزمالك فمرر كرة من لمسة واحدة وصلت إلى مايلي المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات فقابلها برأسية سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة العاشرة، تسديدة ضعيفة من شيكابالا من يمين منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس أحمد الشناوي.

في الدقيقة 16، نفذت الركلة الحرة بتسديدة من زيزو ولكن كرته ارتطمت بأعلى العارضة ومرت إلى ركلة مرمى.

وأهدر بيراميدز فرصة هدف ثاني في الدقيقة 21 بعد كرة عرضية من فيستون ماييلي من يسار منطقة الجزاء قابلها مصطفى فتحي بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى الخالي.

وفي الدقيقة 23 أضاع مصطفى فتحي فرصة جديدة لبيراميدز بعد توغل داخل منطقة جزاء الزمالك ثم سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة 26 فرصة للزمالك بعد تسديدة أرضية من أحمد سيد زيزو من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

في الدقيقة 34 كرة عرضية أرضية من سيد نيمار من جهة اليمين قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 41، انفراد تام بالمرمى من فيستون ماييلي لاعب بيراميدز ولكنه حاول تمرير كرة إلى عبد الله السعيد فتداخل معه محمد عواد بشكل رائع وأبعد الكرة عن مناطق الخطورة.

ماييلي واصل مسلسل إهدار الفرص بعد عرضية من محمد الشيبي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع لكنه قابل الكرة بالكتف لتمر بعيدة عن المرمى.

أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 49 فرصة أولى للزمالك في الشوط الثاني بعدما نفذت الركلة الحرة بعرضية من أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى حمزة المثلوثي يمين منطقة الجزاء فقابلها بخلفية مزدوجة مرت بعيدة عن المرمى.

تسديدة قوية من مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء ابعدها حسام عبد المجيد.

في الدقيقة 58 كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين قابلها فيستون ماييلي برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ماييلي أهدر فرصة لصالح بيراميدز في الدقيقة 59 بعدما انفرد فيستون ماييلي لكن تداخل معه حمزة المثلوثي بشكل رائع واستخلص الكرة من أمامه.

حكم المباراة أحمد الغندور أشهر البطاقة الحمراء في وجه المدير الفني لبيراميدز جايمي باتشيكو بعد اعتراض قوي على حكم المباراة.

في الدقيقة 64 انفراد تام بالمرمى من يوسف أوباما لاعب الزمالك ولكنه سدد كرة أبعدها الحارس أحمد الشناوي من أمامه.

في الدقيقة 65 تسديدة قوية من عبد الله السعيد لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد عواد من يمين مرماه.

في الدقيقة 69 تسديدة قوية من محمد حمدي لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

كرة عرضية من نبيل عماد لاعب الزمالك إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها محمد الشيبي لركنية من جهة اليسار.