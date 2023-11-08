الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل الفلسطينى: ما يقوم به الاحتلال يمثل حرب إبادة جماعية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال د.محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما يقوم به الاحتلال يمثل حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

أضاف الشلالدة، الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية أن إسرائيل أعلنت الحرب على قطاع غزة كسلطة قائمة بالاحتلال، مؤكدًا أن الاحتلال ينتهك مبادئ القوانين الدولية والاتفاقات والمواثيق بارتكابها الجرائم في قطاع غزة.

أوضح وزير العدل الفلسطيني أنه يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتًا إلى أن النيابة العامة الفلسطينية تجري عمليات توثيق قانونية لكل جرائم الاحتلال.

الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي حرب إبادة

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