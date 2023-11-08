حكيم ينتهي من تصوير كليب جديد بعنوان "أونناه"

انتهى المطرب حكيم، من تصوير كليب أغنيته الجديد "أونناه"، ويستعد لطرحها في المنصات الموسيقية وقنوات الأغاني خلال الأيام المقبلة، عبر قناة اليوتيوب، بعدما انتهى من تسجيله وتصويره في عدد من دول أوروبا.

وانتهي الفنان حكيم من تسجيل الأغنية أكثر من ثلاثة أشهر، وعاين مخرج الكليب محمد عبد الجواد أكثر من مكان لتصوير الفيديو كليب الذي تكلف ميزانية كبيرة، في أحد الدول الأوروبية، بعدما استمر التصوير لأكثر من 15 يوم، واستمر تصوير الكليب في عدة دول منها مصر وجنوب أفريقيا وبعض دول أوروبا، مثل فنلندا.

أحدث أعماله

يجدر الإشارة إلى أنه كانت أحدث كليبات لمطرب حكيم "صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى، ومن وقت قريب أحيي أكثر نم حفل غنائي في مدينة العلمين ضمن مهرجان العلمين الجديدة.