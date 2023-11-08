المطران عطا الله حنا: "نتمنى أن تثمر الجهود المبذولة لوقف الحرب"

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأنه من الاهمية بمكان ان تتوحد الانسانية كلها وكافة الأحرار في عالمنا من كافة الاديان والاعراق في المطالبة بوقف هذه الحرب الدموية والهمجية والتي يتعرض لها اهلنا في غزة.



وتابع “حنا” في تصريحات قائلًا:" نتمنى أن تكون هناك مواقف مشتركة بين المرجعيات الدينية في عالمنا ومن كل الاديان وكذلك كافة اولئك الذين يؤمنون بقيم الحرية والكرامة الانسانية من اجل ان تتوقف هذه الحرب والتي يدفع فاتورتها شعب اعزل عانى من الحصار والحروب ولسنوات طويلة."

وأضاف قائلًا: "ما ذنب أطفال غزة لكي يحرموا من طفولتهم ولكي يقتلوا بهذه الطريقة المروعة وما ذنب اهل غزة لكي يتم التنكيل بهم بهذه الطريقة وكأنه محكوم بالاعدام على هذا الشعب والجريمة هي انهم في غزة."

ودعا الى أن تتكثف الجهود وان تستمر المبادرات والتي نحن على تواصل مع عدد كبير منها بهدف الوصول الى وقف اطلاق النار وانهاء هذه الحرب ووقف هذا العدوان الذي خلف الكثير من المآسي في غزة، مضيفا أنه كم من الاطفال يجب ان يموتوا لكي تتوقف الحرب، وكم يجب من الابرياء ان يقتلوا لكي تتوقف هذه الحرب ؟!!! وهل مطلوب بأن تدمر غزة عن بكرة ابيها لكي تتوقف هذه الحرب."



وأشار المطران عطا لله حنا قائلًا: "اغيثوا اهلنا في غزة فالوقوف معهم في هذه الاوقات العصيبة هو انحياز لقيم العدالة والكرامة الانسانية وهو انحياز لشعب مظلوم قضية هي قضية كافة الاحرار في عالمنا."



واختتم تصريحاته قائلًا: "لسنا دعاة قتل وارهاب واستهداف للابرياء والمدنيين ايا كان دينهم وايا كان عرقهم بل نحن دعاة احترام للإنسان وحقه في ان يعيش بكرامة وحرية ونرفض الحروب وثقافة القهر وامتهان الكرامة والإنسانية بكافة اشكالها وألوانها."

