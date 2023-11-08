تكليف دفعة جديدة من الكوارد الطبية فى 108 جهة بالجهاز الإدارى خلال 4 أشهر

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من دراسة تنفيذ قرارات تكليف دفعة جديدة من كوادر المهن الطبية على مستوى 108 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة خلال الربع الأول من العام الحالى 2023، بهدف توزيع الكوادر الطبية على وحدات القطاع الصحى فى ضوء العجز والفائض.

تكليف الكوادر الطبية

ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، شملت قرارات التكليف وزارة التعليم العالى، وزارة الصحة، مستشفى ووحدات الصحة النفسية، مستشفى الأطفال التخصصى ببنها، مستشفى العجوزة، مستشفى القبارى بالإسكندرية، مستشفى الهرم، مستشفى الهلال الأحمر، مستشفى بنى سويف التخصصى، مستشفى جامعة عين شمس التخصصى، مستشفى دار الشفاء، مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، مستشفيات جراحات اليوم الواحد، معهد تيودوربلهارس للأبحاث، مستشفى 15 مايو، مستشفى أبو سمبل بأسوان، مستشفى الشيخ زايد التخصصى، مستشفى قليوب المركزى، مستشفى وادى النطرون، مستشفيات جامعة المنوفية، مستشفى البنك الأهلى للرعاية المتكاملة، مركز القلب بالمحلة الكبرى، مستشفى رمد الأزهر، مستشفى السلام التخصصى، مستشفى طب الأزهر بأسيوط، مستشفيات جامعة حلوان، مستشفى أورام دار السلام.

خريطة قرارات التكليف

كما شملت القرارات تكليف كوادر المهن الطبية فى كلًا من مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، مديرية الشئون الصحية ببنى سويف، مديرية الشئون الصحية بسوهاج، مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد.

وفى المراكز الطبية، تم توزيع عدد أخر من كوادر المهن الطبية فى مركز هدى طلعت حرب التخصصى، مركز القلب بالمحلة الكبرى، مركز دماص للكبد والجهاز الهضمى، مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، مركز تطوير خدمات بنوك الدم، مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بالمحافظات، ومراكز علاج الأورام بالمحافظات، وجامعة الأزهر، جامعة المنوفية، جامعة سوهاج، جامعة عين شمس، جامعة كفر الشيخ، جامعة مدينة السادات، جامعة العريش، جامعة حلوان، جامعة الزقازيق، جامعة طنطا، جامعة القاهرة، جامعة جنوب الوادى، جامعة الوادى الجديد، جامعة المنصورة، هيئة الدواء المصرية.