الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل اتصالات "فتوح" و"صبحي" بجهاز المنتخب.. وموقفهما من معسكر نوفمبر

أحمد فتوح
أحمد فتوح

تواصل أحمد فتوح، ومحمد صبحي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني، من أجل توضيح موقفهما من أزمة إدارة النادي.

 

ودخل فتوح وصبحي وزميلهما مصطفى الزناري في أزمة مع إدارة الزمالك بعد خروجهم من معسكر الفريق ليلة مباراة زد الماضية ببطولة دوري نايل.

 

وبرر صبحي وفتوح، لاعبي فريق الزمالك، الإجراء المتخذ ضدهم من قبل إدارة النادي بمسألة تجديد عقديهما مع الفريق.

 

وقال مصدر لـ"الدستور" إن اللاعبين تواصلا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني وأوضحا أن الأزمة تتلخص في الخلاف مع إدارة النادي بشأن ملف تجديد العقود.

 

وأضاف أن فتوح رفض المبلغ المعروض عليه من إدارة الزمالك لتمديد عقده، وهو ما تسبب "وفقًا لوجهة نظر اللاعب" في تعنت الإدارة ضده وتغليظ العقوبات ضده بعد خروجه من معسكر الفريق.

 

وأكد أن فتوح وصبحي أرسلا لأحد أفراد لجهاز الفني للمنتخب صورًا وفيديوهات لهما أثناء خوضهما للتدريبات بشكل طبيعي، للتأكيد على التزامهما.


وشدد المصدر على أن إدارة نادي الزمالك تواصلت بشكل خاص مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، للمطالبة باستبعاد فتوح وصبحي من المشاركة في معسكر المنتخب المقبل، وعلى الرغم من ذلك لم يرسل الزمالك أي خطاب رسمي بشأن إيقافهما؛ ومازالت إدارة الزمالك على تواصل مع حازم إمام للضغط على الاتحاد واستبعاد الثنائي من المعسكر المقبل.

 

ويرغب روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، في ضم الثنائي لمعسكر المنتخب المقبل، ولكن هناك تخوف من حدوث أزمة مع إدارة الزمالك في حالة ضمهما للمعسكر.


ومن المقرر أن تعقد جلسة بين الجهاز الفني للمنتخب الوطني اليوم من أجل حسم الموقف النهائي لضم فتوح وصبحي للمعسكر المقبل، والذي ستعلن الأسماء المنضمة له غدًا الخميس في مؤتمر صحفي.

أحمد فتوح محمد صبحى الزمالك لمنتخب الوطني دوري نايل

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