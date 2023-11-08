الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

براعم مصر ينتفضون لنجدة غزة.. طلاب المدارس يُشاركون "حياة كريمة" مهمة الإنقاذ (صور)

طلاب أثناء تعبئة
طلاب أثناء تعبئة المواد الغذائية

واصلت "حياة كريمة" مهمة تجميع المساعدات وشحنات الإغاثة لنجدة الأشقاء المحاصرين في قطاع غزة، أيادي طلاب المدارس انضمت لخلية النحل التي تعمل ضمن مهمة إنسانية وقومية لإنقاذ أهالي القطاع.

طلاب المدارس تطوعوا لتجهيز شحنات قافلة جديدة تابعة لـ"حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.. الجميع يعمل لإنقاذ الأشقاء الذين يعيشون تحت قصف الاحتلال.

صور نشرتها مؤسسة “حياة كريمة” عبر حسابها على "فيس بوك" أظهرت مشهدًا تضامنيًا رائعًا لطلاب المدرسة البريطانية الحديثة.

وعلقت عليها: "يوم جديد مع طلاب المدارس، واللي شرفونا النهاردة واخدوا جولة كبيرة عرفوا من خلالها المؤسسة بشكل أكبر، وبالتأكيد كانت تجربة جديدة عليهم إنهم يشاركوا في عمل تطوعي وإنقاذي لإخواتهم في غزة".

 

وتابعت المؤسسة: شكرًا ليكم لأنكم شاركتوا معانا في تعبئة وتغليف كراتين المساعدات الغذائية اللي هتسافر إن شاء الله لغزة".

من طلاب مصر إلى غزة.. الأيادي الصغيرة تُشارك "حياة كريمة" مهمة الإنقاذ
من طلاب مصر إلى غزة.. الأيادي الصغيرة تُشارك "حياة كريمة" مهمة الإنقاذ
من طلاب مصر إلى غزة.. الأيادي الصغيرة تُشارك "حياة كريمة" مهمة الإنقاذ
من طلاب مصر إلى غزة.. الأيادي الصغيرة تُشارك "حياة كريمة" مهمة الإنقاذ
من طلاب مصر إلى غزة.. الأيادي الصغيرة تُشارك "حياة كريمة" مهمة الإنقاذ
من طلاب مصر إلى غزة.. الأيادي الصغيرة تُشارك "حياة كريمة" مهمة الإنقاذ
من طلاب مصر إلى غزة.. الأيادي الصغيرة تُشارك "حياة كريمة" مهمة الإنقاذ
من طلاب مصر إلى غزة.. الأيادي الصغيرة تُشارك "حياة كريمة" مهمة الإنقاذ
من طلاب مصر إلى غزة.. الأيادي الصغيرة تُشارك "حياة كريمة" مهمة الإنقاذ
من طلاب مصر إلى غزة.. الأيادي الصغيرة تُشارك "حياة كريمة" مهمة الإنقاذ
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