الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوقي غريب يؤدي مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية (صور)

شوقي غريب
شوقي غريب

حرص شوقي غريب، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، على استغلال فترة توقف مسابقة دوري نايل، بزيادة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بصحبة زوجته وأبنائه  لأداء مناسك العمرة.

وتشهد مسابقة دوري نايل حاليا، فترة توقف دولي، ماعدا إقامة بعض المباريات المؤجلة للنادي الأهلي، ذلك بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول، بمواجهتي سيراليون وجيبوتي، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للمنتخبات على مستوى الكبار، في 3 دول مختلفة، وهم المكسيك وكندا وأمريكا.

ومن المقرر أن يقود شوقي غريب، مران فريق المقاولون العرب الجماعي، غدا الخميس، استعدادا لمواجهة فاركو، يوم 30 نوفمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة السابعة بدوري نايل (2023/2024).

وتجدر الإشارة إلى أن فريق المقاولون العرب، قد تلقي الهزيمة بهدفين مقابل هدف، على يد الأهلي في الجولة الماضية.

ويتذيل ذئاب الجبل، المركز الأخير بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد نقطتين، جمعها من تعادلين و4 هزائم، بينما يظل الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن.

شوقي غريب يؤدي مناسك العمرة
شوقي غريب يؤدي مناسك العمرة
شوقي غريب يؤدي مناسك العمرة
شوقي غريب يؤدي مناسك العمرة
شوقى غريب المقاولون العرب مناسك العمرة توقف مسابقة دوري نايل شوقي غريب يؤدي مناسك العمرة

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