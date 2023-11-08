الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عالم المرأة على طريقة خالد الأمير وشهيرة السعيد فى الأوبرا.. السبت

احدى لوحات خالد الامير
احدى لوحات خالد الامير

تحت عنوان "ألوان وأبيض وأسود" تستضيف دار الأوبرا المصرية معرضًا تشكيليا لكل من الفنان خالد الأمير والفنانة شهيرة السعيد، ويفتتح في السابعة مساء السبت 11 نوفمبر بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى الخميس 16 نوفمبر.

تفاصيل معرض “ألوان وأبيض وأسود” التشكيلى بقاعة صلاح طاهر  

يضم المعرض لوحات متنوعة تعبر عن العالم الساحر للمرأة وتكشف جوانب من حياة وأفكار نصف العالم.

خالد الأمير 

جدير بالذكر أن الفنان خالد الأمير يعكس فى أعماله عالم الأساطير والأحلام لينقل المشاهد من حقيقة الواقع إلى التأمل العميق في دنيا الخيال.

شهيرة السعيد 

أما الفنانة شهيرة السعيد عملت مصممة أزياء فى بداية مشوارها ثم اتجهت إلى الفن التشكيلى لتقدم أعمالا متميزة بألوان مبهجة تعبر عن عالم المرأة ومشاعرها وأحلامها.

ألوان ابيض وأسود دار الأوبرا المصرية معرض خالد الأمير معرض شهيرة السعيد صلاح طاهر

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