العالم ينتفض من أجل فلسطين.. سياسية فرنسية تدعم القضية: نحتاج فقط لشجاعة السلام

سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على دعم فرنسا للقضية الفلسطينية، من خلال تقرير "العالم ينتفض من أجل فلسطين"، وذلك عن طريق عدة مسارات كان أبرزها الاحتجاجات التي ضجت بها الشوارع الفرنسية.

وركز التقرير على سياسية فرنسية، تدعى ماتيلد بانوت، والتي ترأست مجموعة "فرنسا غير الخاضعة"، في الجمعية الوطنية منذ عام 2021، إذ تم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية الفرنسية في 2017، ممثلة مقاطعة "فال دومارن"، وتعجد هي من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية.

وركز التقرير على كلمة السياسية الفرنسية ماتيلد بانوت، والتي جاء بها "يجب أن تأتي رسالة واحدة من الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، وهي وقف إطلاق النار، تلك الرسالة التي تأتي إلينا من الأمين العام للأمم المتحدة، أو من البابا أو من الرئيس البرزيلي لويس إيناسيو، الذي يرأس حاليًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأكملت برسالتها: "وقف إطلاق النار لأن الأسوأ متوقع، عندما يحاصر وزير الدفاع الإسرائيلي غزة، بحرمان مليوني مدني من الدماء والكهرباء والغذاء، هذا انتهاك للقانون الدولي لا يمكن لفرنسا أن تظل صامتة ضده، نحن فقط نحتاج فقط إلى شجاعة السلام في هذه اللحظات.. لقد مر وقت طويل منذ أن سمح المدتمع الدولي للوضع بالتفاقم".