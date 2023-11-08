الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العالم ينتفض من أجل فلسطين.. سياسية فرنسية تدعم القضية: نحتاج فقط لشجاعة السلام

انتفاضة من اجل فلسطين
انتفاضة من اجل فلسطين

سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على دعم فرنسا للقضية الفلسطينية، من خلال تقرير "العالم ينتفض من أجل فلسطين"، وذلك عن طريق عدة مسارات كان أبرزها الاحتجاجات التي ضجت بها الشوارع الفرنسية.

وركز التقرير على سياسية فرنسية، تدعى ماتيلد بانوت، والتي ترأست مجموعة "فرنسا غير الخاضعة"، في الجمعية الوطنية منذ عام 2021، إذ تم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية الفرنسية في 2017، ممثلة مقاطعة "فال دومارن"، وتعجد هي من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية.

وركز التقرير على كلمة السياسية الفرنسية ماتيلد بانوت، والتي جاء بها "يجب أن تأتي رسالة واحدة من الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، وهي وقف إطلاق النار، تلك الرسالة التي تأتي إلينا من الأمين العام للأمم المتحدة، أو من البابا أو من الرئيس البرزيلي لويس إيناسيو، الذي يرأس حاليًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأكملت برسالتها: "وقف إطلاق النار لأن الأسوأ متوقع، عندما يحاصر وزير الدفاع الإسرائيلي غزة، بحرمان مليوني مدني من الدماء والكهرباء والغذاء، هذا انتهاك للقانون الدولي لا يمكن لفرنسا أن تظل صامتة ضده، نحن فقط نحتاج فقط إلى شجاعة السلام في هذه اللحظات.. لقد مر وقت طويل منذ أن سمح المدتمع الدولي للوضع بالتفاقم". 

غزة فلسطين قطاع غزة فرنسا دعم القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

خبير علاقات دولية: الرئيس السيسى وضع الخطوط العريضة لحل الأزمة فى غزة

سامح شكرى يتوجه إلى فرنسا للمشاركة فى مؤتمر باريس حول الأوضاع فى غزة

وصولًا لهدنة إنسانية.. ضغوط مصرية لوقف "نزيف الدم" فى غزة بخطة متوازية المسارات

أبرزها الإصابة "بالعفن الأسود".. تعرف على مخاطر "حقنة البرد" (فيديو)

"التحالف الوطنى": نجهز قافلة مساعدات ثالثة لغزة بدءًا من السبت المقبل (فيديو)

سارة الشلقانى لـ"دى إم سى": توثيق "المتحدة" المجازر الإسرائيلية حقائق للأجيال القادمة

بلينكن: يجب ألا يكون هناك تهجير قسرى للفلسطينيين من غزة أو احتلال للقطاع

"الطاقة الفلسطينية": تدمير 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء فى غزة

الأكثر قراءة

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

البديل الآمن.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

وزير الخارجية الإسرائيلى: نحن بحاجة إلى الانتصار فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها