جامعة أسيوط تستعد لافتتاح معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية

تفقد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، المقر الجديد لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والذي تم تخصيصه من قِبل إدارة الجامعة، بمجمع البحوث المتكامل الجامعي، وذلك للمتابعة الميدانية، والوقوف على حجم إنجاز العمل الجاري، استعداداَ لافتتاحه قريبًا.

المنشاوي: 50 مليون جنيه تكلفة المقر الجديد للمعهد بمجمع البحوث بالجامعة

وأوضح الدكتور المنشاوى، أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجاري تنفيذها، بالمقر الجديد للمعهد، بلغت تكلفتها المالية نحو 50 مليون جنيه، حيث يُعد المعهد أكبر مجمع متكامل للمراكز البحثية على مستوى الجامعات المصرية، ويُقام المقر الجديد على مساحة حوالى 2000 متر، ويضم معامل تخصصية ووحدات بحثية وعدد من المعامل للدراسات العليا، وقاعات تدريس لطلاب الدراسات العليا.

وشدد رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة إنجاز العمل، وفق الجدول الزمنى المحدد، والانتهاء منه فى أسرع وقت، استعداداَ لافتتاح المقر.

وأكد رئيس الجامعة، حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمعهد، وتطوير أنظمة العمل، وتزويده بكافة الإمكانيات اللازمة؛ لمواكبة التقدم العالمي، فى مجال البحث العلمى، إلى جانب تطوير الخدمات العلمية، والبحثية للباحثين؛ على نحو يساعد على الإبداع والابتكار، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة، والهادفة إلى وضع البحث العلمي في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بدوره فى قيادة عجلة التنمية.

وأشار الدكتور عمرو عبد الفتاح، إلى الدور الحيوي للمعهد في دفع مسيرة البحث العلمي بالجامعة، الذي يسهم في تخريج أجيال من الباحثين النابغين، القادرين على مواصلة أبحاثهم، وابتكاراتهم العلمية، وتوجيهها نحو خدمة المجتمع، فضلًا عن تقديم برامج تعليمية متميزة، وتوفير بيئة بحثية متطورة للباحثين؛ في مجال تطبيقات البيولوجيا الجزيئية، والعلوم البينية، ويتيح قدراته البحثية، والتشخيصية؛ لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور محمد حلمى الحفناوى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، إلى أنه تمّ إنجاز ما يقرُب من (50)% من حجم العمل بالمعامل، إلى جانب المكاتب الإدارية، والتى تم إنجاز ما يقرب من (80)% من حجم العمل بها.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة