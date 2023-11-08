الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اجتماعات ولقاءات جماهيرية لـ"حملة مواطن" للحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة

حملة مواطن
حملة مواطن

عقدت حملة مواطن لدعم مصر وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بمحافظة البحيرة، اجتماعا لأمناء المدن والقرى وقيادات التنظيم لتكثيف التواجد على الأرض والتواصل المباشر مع المواطنين لحثهم على المشاركة الفعالة.

وقال المهندس مروان قرقورة، منسق حملة مواطن بمحافظة البحيرة، إن الاجتماع يأتي بالتزامن مع قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بانطلاق الدعاية الرسمية للمرشحين بدء من غد الخميس.

 مقرات الحملة في البحيرة تستضيف اجتماعات شبه يومية

وأضاف قرقورة أن مقرات الحملة في البحيرة تستضيف اجتماعات شبه يومية، وتجيب على تساؤلات المواطنين فيما يتعلق بالمرشحين الرئاسيين، وضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة حفاظا على استقرار الوطن، ودعما لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وتابع: “لدينا تحديات اقتصادية كبرى، لن يتم تجاوزها إلا بتماسك الجبهة الداخلية، وتحقيق الأمن، واستقرار الأوضاع السياسية لتهيئ مناخ جاذب للاستثمار، ومطمئن للمجتمع الدولي فيما يتعلق بملفات الشراكة واستثمارات الصناديق السيادية الكبرى”.

و أوضح منسق عام البحيرة، أن الحملة تسير وفقا لخطة علمية واضحة، يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل والإشراف من القيادة المركزية للحملة بقيادة محمد فاروق منسق عام الحملة على مستوى الجمهورية، حيث يجرى الإعداد لاطلاق مؤتمر جماهيرى حاشد بالبحيرة لحث جموع الشعب على المشاركة، وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت قد نظمت حملة مواطن لدعم مصر، مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا بمحافظة الشرقية لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وسط حضور جماهيري حاشد.

وشهد المؤتمر فعاليات نهائي دوري كرة القدم لمركز شباب ابن العاص بمركز كفر صقر، والتي أطلقها جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن على مستوى الجمهورية.

حضر المؤتمر نخبة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، بينهم الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ونصر مطر، منسق حملة مواطن في الخارج، وهيثم أمان، النائب الأول للمنسق العام، وعبد الوهاب أبو يوسف، نائب المنسق العام لشئون التنظيم، والكاتب الصحفي أحمد الليموني مساعد المنسق العام لشئون الإعلام، والكاتب الصحفي محمد سويد، عضو الهيئة العليا للحملة، واللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، ونور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، وخالد بدوى، عضو مجلس النواب، وعبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، وعلاء عبد النبي، عضو مجلس النواب.

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