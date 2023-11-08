"القاهرة الإخبارية": شاحنات المساعدات خففت الأزمة بغزة ولكنها لا تسد احتياج الفلسطينيين

قال بشير جبر، موفد القاهرة الإخبارية، إن النازحين في قطاع غزة قادرون على الحصول على أدنى مقومات الحياة الإنسانية، سواء من الخبز أو من المياه أو من المواد الغذائية التي بالكاد تتوافر، ولكن بكميات قليلة للغاية.

ارتفاع أعداد النازحين في الملاجئ

وأشار بشير إلى أن ما وصل من شاحنات مساعدات خففت من الأزمة الإنسانية، ولكنها لا تسد احتياج الفلسطينيين، وذلك بسبب ارتفاع أعداد النازحين في الملاجئ، والتي تقدر بنحو مليون ونصف، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المواطنيين الذين يقطنون في الجنوب الذين يبحثون ليلًا نهارًا على الغذاء والمياه.