الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": شاحنات المساعدات خففت الأزمة بغزة ولكنها لا تسد احتياج الفلسطينيين

المساعدات
المساعدات

قال بشير جبر، موفد القاهرة الإخبارية، إن النازحين في قطاع غزة قادرون على الحصول على أدنى مقومات الحياة الإنسانية، سواء من الخبز أو من المياه أو من المواد الغذائية التي بالكاد تتوافر، ولكن بكميات قليلة للغاية.

ارتفاع أعداد النازحين في الملاجئ

وأشار بشير إلى أن ما وصل من شاحنات مساعدات خففت من الأزمة الإنسانية، ولكنها لا تسد احتياج الفلسطينيين، وذلك بسبب ارتفاع أعداد النازحين في الملاجئ، والتي تقدر بنحو مليون ونصف، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المواطنيين الذين يقطنون في الجنوب الذين يبحثون ليلًا نهارًا على الغذاء والمياه.

قطاع غزة فلسطين النازحين في الملاجئ

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