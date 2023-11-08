أغواه الشيطان بسبب المال.. محاكمة شاب أشعل النيران في خالته وزوجها بالعمرانية

تجرد شاب من مشاعر الإنسانية، وتمكن الطمع من قلبه وأغواه الشيطان لقتل خالته وزوحها بعد رفضهم إقراضه مبلغًا من المال فأشعال النيران بجسديهما الهزيل بعد تسديد طعنات لهم ولم يرحم توسلاتهم، فقررت النيابة العامة إحالته للمحاكمة التي تنظر اليوم إحدي جلسات محاكمته بمحكمة جنوب الجيزة

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 9297 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهم "ر. ص"، 39 سنة، قام في 6 مايو 2022 بقتل زوج خالته "م. ت"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض بمختلف أنحاء جسده غير مرة وخنقه بأداة "قطعة قماشية"، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل عمدًا خالته "ث. إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أشعل النار عمدًا في الشقة الخاصة بالمجني عليهما محاولًا إخفاء جريمته، وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليهما "مبالغ مالية – هاتفين – مشغولات ذهبية"

وأشارت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض وأداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت التحقيقات عن اخفاء المتهم الثاني "ج. ع"، 30 سنة، سائق، متحصلات السرقة "مشغولات ذهبية" مع علمه بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الأول.