عبدالناصر حامد: ننتج 220 طن يوميًا من الكحول الإيثيلي

قال عبد الناصر حامد رئيس مصنع الكيماويات بشركة السكر والصناعات التكاملة، إن المصنع به 9 خطوط إنتاج وهي خط إنتاج خميرة طازجة 5 آلاف طن سنوي، خط إنتاج خميرة جافة 800 طن سنوي، خط إنتاج الكحول 3 أنواع بكمية 220 طن شهريا، خط إنتاج المذيبات 300 طن شهريا.



وأوضح لـ"الدستور"، أن هناك خط إنتاج خلات الإيثيل 120 طن شهريًا، خط إنتاج الداي إيثايل بطاقة 90 طن شهريًا، خط إنتاج الأكسجين 200 متر مكعب في الساعة.

وأضاف أننا بدأنا في تطوير مصنع الخميرة حيث تم رصد نحو 75 مليون جنيه لتحسين جودة الخميرة كما تم رصد 120 مليونا، لزيادة الطاقة الإنتاجية، لافتا إلى أن العديد من الشركات بدأت في الإقبال على شراء الخميرة.



وذكر أنه تم خلال 2023 تصدير كميات من الخميرة الجافة الفورية أكثر من 150 طن إلى سوريا، و80 طنًا إلى السودان، إضافة إلى تعاقدات جديدة مستهدف الاتفاق عليها خلال الفترة الحالية لكل الدولتين، كما تم تصدير نحو 12 طنًا إلى جامبيا.



وقال إنه سيتم خلال الفترة القادمة تصدير كميات إلى ليبيا تتراوح من 12 إلى 26 طنًا للحاوية الواحدة، ومستهدف توريد نحو 3 حاويات، كما أنه مستهدف تصدير 26 طنًا شهريًا إلى 4 دول إفريقية وهي تنزانيا وتشاد وزامبيا والجابون وذلك خلال العام الجاري.



وتابع أن هناك تعاقد مرتقب لتصدير الخميرة إلى الإمارات العربية المتحدة، عبر تعبئة المنتج الخاص بالشركة في علامة تجارية خاصة به وتصديرها إلى دول إفريقية.



ولفت إلى أن حجم المبيعات في 2021/2022 كانت 20 مليون جنيه، وارتفعت إلى 30 مليونًا في 2022/2023، ومستهدف في العام المالي الحالي أن تتراوح من 40 – 45 مليون جنيه، خاصة بعد إضافة وحدة الكحول المطلق والتي يتم توجيه انتاجها بالكامل إلى التصدير.

إنتاج الكحول الإيثيلي



وأضاف حامد، أنه يتم إنتاج 220 طن يوميًا من الكحول الإيثيلي، موزعة على 3 أنواع وهي نسبة كحول 95% بكمية 100 طنًا، و96% بكمية 100 طنًا، و99.99% بكمية تصل إلى 20 طنًا.



وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة المهندس للتجارة والصناعة على توريد 500 طن من الكحول المطلق 99.99% شهريًا بقيمة 450 ألف دولار، موضحَا أن التعاقد لمدة عام واحد قابلة للتجديد، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 5 ملايين و400 ألف دولار.



وأكد أنه خلال أيام سيتم التعاقد مع وكيل في إيطاليا سيحصل على أول إنتاج من وحدة الكحول المطلق بكمية 3 آلاف طن من الكحول العادي و300 طن من الكحول المطلق 99.99% وذلك بقيمة مالية تصل إلى 2 مليون و970 ألف دولار.



ولفت حامد، إلى أنه يتم إنتاج من 100 إلى 120 طن شهريًا من خلات الإيثيل، بينما يتم إنتاج خلات البوتيل طبقًا لاحتياجات السوق المحلي وذلك في حدود تتراوح من 2 إلى 5 أطنان شهريًا، مشيرًا إلى أن خلات الإيثيل يكثر الطلب عليها.



وقال إن هناك مفاوضات مع إحدى الشركات الأجنبية على توريد خلات الإيثيل لفرنسا، مشيرًا إلى أنه يتم التباحث حاليًا حول الكميات المستهدف تصديرها، كما أن هناك شركة محلية أخرى تستهدف توريد خلات الايثيل إلى الصين وأمريكا واليونان وسلطنة عمان.



ولفت إلى أن هناك خطة لإنشاء وحدة إنتاج جديدة لمنتج خلات الايثيل بطاقة إنتاجية 10 أطنان يوميا، بتكلفة 60 مليون جنيه يتم تنفيذها خلال العام المالي 2024/2025، وخطة أخرى لتطوير خط الخميرة الجافة والطازجة بتكلفة 25 مليون جنيه.



وأوضح حامد، أنه يتم إنتاج المذيبات "التنر" بكمية تصل إلى 300 طنًا شهريًا، وذلك يقلل من فاتورة الاستيراد، سواء كان يتم استيرادها بالشكل النهائي، أو في الشكل الأولي "الكحول الإيثيلي" ثم إعادة تصنيعه.



وتابع أنه تم عمل إحلال وتجديد لوحدة انتاج الأكسجين الصناعي في مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه تم إنشاءها عامي 1975 و1978، ويتم إنتاج أكسجين صناعي بطاقة 100 متر مكعب غاز في الساعة، و100 متر مكعب نيتروجين في الساعة.



وكشف أنه مستهدف إقامة وحدة الأكسجين الطبي حاليا يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التراخيص الخاصة لاستخدام وحدة الأكسجين الصناعي في الاستخدام الطبي، والذي تم إقامتها بتكلفة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وقال إنه يتم حاليا عمل دراسة جدوى بشأن إنتاج كبريتات الصوديوم اللا مائية، لتغيير فكر إنتاجها بحيث تكون أكثر ربحية، والتي يتم إنتاجها من منتجات تستهلك غاز طبيعي بكميات كبيرة، ويوجد أكثر من بديل لهذا الخط، من خلال توسعة خطوط الإنتاج مثل الخميرة الموجهة للتصدير، أو خلات الإيثايل، أو إضافة خطوط لمنتجات جديدة ذات ربحية أكبر يتم العمل على دراستها حاليًا.

إنشاء وحدات لإنتاج الوقود الحيوي والأكسجين والنيتروجين بتكلفة استثمارية 38 مليون جنيه

وكان اللواء عصام البديوى، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، أعلن افتتاح 3 وحدات جديدة بالشركة لإنتاج الكحول المطلق 99.9٪ من مصاص القصب ووهو ما يعرف عالميًا بالوقود الحيو والثانية لإنتاج الأكسجين والثالثة للنيتروجين بمجمع مصانع الحوامدية.



وأضاف أن الوحدات تم تدشينها بالتعاون المباشر مع أكبر شركة هندية في مجال صناعة الكيماويات في العالم، وجاءت ضمن خطة التطوير والتحسين الخاصة بشركة السكر التي تتضمن إنشاء وحدات جديدة لخدمة السوق المحلية.



وأشار إلى الاستعانة بالخبرة الهندية في تركيب الأجهزة والآلات وتدريب العاملين في الوحدتين على أحدث الوسائل الحديثة في إنتاج الكحول المطلق الخالي من الرطوبة.



وكشف المهندس فوزي علام، رئيس القطاعات الكيماوية والعضوية بالشركة، أن التكلفة الاستثمارية لوحدة الكحول المطلق بلغت ١٨ مليون جنيه ويبلغ حجم الإنتاج اليومي ٢٠ ألف لتر كحول، ويستخدم في كافة الأغراض الصناعية في مجال الصناعة الكيماويات، بينما بلغت التكلفة الاستثمارية لوحدة إنتاج الأكسجين والنيتروجين 10 ملايين جنيه للوحدة الواحدة.



وأوضح أنه يتم إنتاج كميات الوحدات ويتم توجيهها للاحتياجات المحلية والتصدير بنسبة ٥٠٪ محلي و٥٠٪ للتصدير، مؤكدا أن الهدف منهما هو تحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع مصانع الشركة من المواد التي تعتمد عليها وكذلك احتياجات السوق المحلية.



وحول أسباب اختيار مكان الوحدات، قال إن إحدى وحدات إنتاج الأكسجين والنيتروجين تم بمصانع قوص لخدمة مصانع السكر بالوجه القبلى وعددها ثمان مصانع، والأخرى بمصانع الكيماويات بالحوامدية لخدمة ستة مصانع بها.



ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية من إنتاج الأكسجين تبلغ ٢٤٠٠ متر مكعب/ يوميا ومن إنتاج النيتروجين ٢٤٠٠ متر مكعب /يوميا، كما تمتلك مصانع الكيماويات بالحوامدية وحدة لإنتاج الكحول الإيثيلي بتركيز (95%) بطاقة (20 ألف لتر كحول/ يوميا).



وقال إن الهدف من إنشاء وحدة الكحول المطلق هو إزالة المياه من الكحول واستخدامه في إنتاج المذيبات (النترات)، بجانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة بطريقة مستدامة لأغراض توفير الطاقة والحد من الآثار البيئية المرتبطة باستخدام الوقود التقليدى مما يجعل استخدام إنتاج الإيثانول الحيوى بديلًا اقتصاديًا كاملًا للتوسع مستقبلًا مما يزيد ذلك من فرص التصدير للكحول المطلق بتركيز 99،8% لتحقيق تحسين جودة المذيبات، وزيادة المبيعات، والقدرة على المنافسة.

وذكر أن حجم مبيعات الشركة زاد خلال العام المالي 2022-2023 بنحو 35% لتبلغ نحو 16 مليارا و55 مليونا و655 ألف جنيه، مقابل 11 مليارا و895 مليونا و52 ألف جنيه، خلال العام المالي السابق له.

الكحول الإيثيلي

الكحول الإيثيلي

الكحول الإيثيلي