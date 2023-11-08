ندى رضا تكشف لـ"صاحبة السعادة" عن تحديات المذيع فى التغطية المباشرة

تحدثت الإعلامية ندى رضا، مذيعة قناة إكسترا نيوز، عن بعض التحديات التي يواجهها المذيع في التغطية المباشرة للأحداث الهامة، وكيف يتمكن من التفريق بين حياته الشخصية وعمله الإعلامي.

وقالت ندى، في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، إنها تسعى دائما إلى إيصال رسالة معينة للمشاهد دون أن تخلط بين مشاعرها ومهنتها، مؤكدة أن هذا الأمر يتطلب تركيزا ومهارة عالية.

وأعربت عن فخرها الشديد بمشاركتها في تغطية احتفالية طريق الكباش، التي شهدت نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والتي تابعها العالم أجمع.

ووصفت ندى، هذه التجربة بأنها فرصة نادرة ومميزة لإظهار تاريخ وحضارة مصر العريقة.