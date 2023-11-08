محمود السعيد: أصعب تغطية إخبارية قمت بها كانت مع الرئيس السيسى

كشف الإعلامي محمود السعيد، مذيع قناة "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل تغطيته لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في عام 2023، والتي كانت أول زيارة لرئيس مصري إلى هذا البلد منذ 35 عاما.

وقال السعيد، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، إنه تفاجأ بأنه سيسافر إلى صربيا بعد ساعات قليلة من تلقيه الخبر من رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، وهو يقدم نشرة الأخبار على الهواء.

وأضاف أنه كان يشعر بالفخر بأن يكون جزءا من هذه التغطية التاريخية، وأنه اتبع الأكواد الإعلامية المتعارف عليها في ارتداء القميص الأبيض والبدلة الكحلية.