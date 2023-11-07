رحلة علمية ودعوية لـ أسامة الأزهري في البرازيل

توجه الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إلى جمهورية البرازيل للرحلة عملية ودعوية، تنقل خلالها بين عدة مدن وهي: ساوباولو وسانتوس وريودي جانيرو وفوزدوإيغاواسو.

اشتملت الزيارة على عدة فعاليات، منها مسجد البرازيل في ضيافة الشيخ محمد البقاعي إمام المسجد، وإلقاء محاضرة بمعية الشيخ الدكتور رياض بازو نائب رئيس المجلس الصوفي العالمي حول واجبنا تجاه قضيتنا الكبرى قضية فلسطين وأشقائنا في غزة، في قاعة المسجد الذي يعتبر أقدم مسجد في أمريكا اللاتينية، والذي شهد جهودا كبيرة من الشيخ عبد الله عبد الشكور رحمه الله الذي كان الأب الروحي للجالية في البرازيل، وأرسل معه الرئيس جمال عبد الناصر هذا المنبر هدية لمسجد البرازيل.

وزار الأزهري مسجد الرحمة في ضيافة رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية في سانتوأمارو الشيخ مصعب العرة، إمام المسجد فضيلة الشيخ صابر محمود، وألقى محاضرة بمعية الشيخ الدكتور رياض بازو في القاعة المجاورة للمسجد حيث منبره أيضا هدية من مصر.

كما زار الغرفة التجارية العربية البرازيلية بحضور السفير اوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، ومحمد مصطفى مراد، نائب رئيس الغرفة، والقنصل مصطفى عبدوني، القنصل الفخري للمملكة الأردنية في البرازيل وعضو استشاري للغرفة التجارية، ومحمد عبدوني عضو الغرفة التجارية.

واطلع على النشاط الثقافي والفكري والاجتماعي للغرفة حيث تقوم بجوارها نشاطها الاقتصادي بتوثيق تراث الجالية العربية في أمريكا اللاتينية، ولها تنسيق مع اليونسكو في ذلك مسجل باسم (العرب اللاتينيون) يجمع كل ما يتعلق بالمفكرين والشعراء ذوي الأصول العربية بكل ما أبدعوه من روافد ثقافية في أمريكا اللاتينية.

واستجاب الأزهري لدعوة المطران ديمسكينوس منصور، رئيس أساقفة الأرثوذكس في البرازيل في كاتدرائية الأرثوذكس في (باراييزو) في وسط (ساوباولو)، بحضور المطران: إدجار ماضي، مطران الطائفة المارونية في البرازيل، والشيخ فهد علم الدين، ممثل مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في البرازيل، والشيخ الدكتور رياض بازو نائب رئيس المجلس الصوفي العالمي، والشيخ محمد البقاعي، إمام مسجد البرازيل، زفضيلة الشيخ محمد المغربي أمين عام المجلس الروحي الأعلى للطوائف الإسلامية والمسيحية في البرازيل، وتم خلالها التباحث حول تعزيز المواطنة والتعايش والعمل المشترك لما فيه خير العباد والبلاد ودعم قضيتنا الكبرى قضية فلسطين وأبنائها الكرام.

كما اجتمع الأزهري بعدد من أعضاء البعثة الأزهرية في البرازيل بحضور رئيس البعثة فضيلة الشيخ عنتر العشري للاطمئنان على أحوالهم.

وكان الأزهري قد ألقى خطبة الجمعة الماضي في مسجد عمر بن الخطاب في مدينة (فوزدوإيغاوسو) بدعوة من إمام المسجد الشيخ أسامة الزاهد، ومروان طرابين رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة (فوزدوإيغاواسو) الحدودية أقصى جنوب البرازيل على حدودها مع الباراجواي والأرجنتين.

ودارت الخطبة حول واجبنا تجاه قضيتنا الكبرى قضية فلسطين وأشقائنا في غزة، ثم أعقبتها محاضرة في الموضوع نفسه لفضيلة الشيخ الدكتور رياض بازو نائب رئيس المجلس الصوفي العالمي.

والتقى بعدد من أعيان الجالية في البرازيل منهم القنصل مصطفى عبدوني، وعلي الصيفي، وسهيل يموت، وغيرهم وزار الزاوية الشاذلية اليشرطية في (رياشوكراندي) شرق (ساوباولو) بحضور مقدم الطريقة الشيخ أحمد حسن وعدد من أعيان الطريقة وأبنائها الكرام وحضور مجلس الحضرة والذكر والإنشاد، واجتمع مع أعيان الجالية ورموزها من أصحاب الفضيلة العلماء والمطارنة والأعيان في منزل السيد: سهيل يموت المحافظ السابق لجبل لبنان، ورئيس مؤسسة معهد المستقبل في البرازيل.

الدكتور أسامة الأزهري في جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء