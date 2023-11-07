أزهرى يكشف الموقف الدينى من استمرار الحفلات والتبرع بعائدها للفلسطينيين

دعا الشيخ أحمد ترك أحد علماء الأزهر الشريف، لتوقف الاحتفالات الصاخبة في العالم العربي، تضامنًا مع الأشقاء في غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحفلات الصاخبة لا بد أن تتوقف وهو أقل شىء يمكن أن نقدمه، وهو الواجب الذي يتماشى مع الدين والضمير والإنسانية، أن نتعاطف مع أشقاء يتعرضون لأبشع جريمة وهي على غرار التخلص من الهنود الحمر، لإقامة كيان، ثم التوسع بالكيان ليلتهم كل دولنا".

وأردف: "مصر مقصودة والأردن ولبنان والسعودية وكل الدول العربية والإسلامية مقصودة بهذه الجريمة، والفلسطينيون اليوم هم خط الدفاع عن حضرتك".

أزهري يدعو لتوقف الاحتفالات الصاخبة تضامنا مع الفلسطينيين

ورفض ترك، الرأي القائل بدعم فلسطين عن طريق إقامة الحفلات والتبرع بعائدها، قائلًا: "هذا تفكير بني إسرائيل الالتواء، يحرفون الكلم عن موضعه".

وأشاد بالهبة الكبرى من الشعوب وحتى الأطفال في الحضانة من عمر 5 سنوات، بالمقاطعة لبعض المنتجات، مؤكدًا أنها تعبر عن ضمير موجوع وحالة من التوحد، لكن طالب بتأطير مقاطعة المنتجات التي بدأها الشعوب العربية، والشعب المصري.

وأردف: "ابني الصغير بيقف من نفسه في المحل يقول لا يا بابا مش هاشتري، وواخد الموضوع عقيدة، الهبة جيدة لكن لا بد من تأطيرها، لأنها ممكن تغلط وتاخد حاجات في النص، ومن الجيد تشجيع منتج وطني وتمكينه، وبث التوعية".

وأوضح أن الحديث عن تضرر العمالة من المقاطعة غير صحيح، لأنه في المقابل شركات وطنية كبيرة بدأت تتوسع وتأخذ عمالة أكثر.