الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يثمّن موقف مصر الحاسم تجاه وقف إطلاق النار فى غزة

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية موقف مصر الحاسم بالوقف الفورى لإطلاق النار في غزة دون قيد أو شروط، وامتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولى والإنسانى بصفتها القوة القائمة بالاحتلال والعدول عن الاعتداءات الصارخة ضد أبناء الشعب الفلسطينى قائلًا: "إن موقف مصر رسالة للعالم بضرورة رفض ما تفعله إسرائيل ورفض ممارساتها وفضح هذه الانتهاكات بكل قوة".

ونوه شكري في تصريح صحفي اليوم بما أكده وزير الخارجية المصري سامح شكري، حول وجود ضرورة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل ومستدام لقطاع غزة دون عوائق، خلال لقاء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.

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ولفت وكيل إسكان البرلمان إلى أن التحركات المصرية لم تهدأ لوقف هذه المهزلة والوضع المأساوى والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية، التى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى التزام مصر الراسخ تجاه مواصلة تقديم أوجه الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطينى فى خضم هذه الأزمة.

واختتم طارق شكري أن مصر تعمل على إنهاء الكارثة الإنسانية، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وتحديدها بمسمياتها، بعيدًا عن أى مبررات مغلوطة تحت غطاء حق الدفاع عن النفس أو مكافحة الإرهاب، مضيفًا: "موقف مصر في الحرب على غزة نموذجي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه".

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