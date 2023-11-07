الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو "الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية" يكشف كيف صبر النبى على البلاء

الدكتور السيد عرفة
الدكتور السيد عرفة

قال الدكتور السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا في كل لحظة من لحظات حياتنا أننا عبيد لله، ولذلك علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الكلمة الطيبة هي فال طيب، معقبًا: "تفاءلوا بالخير تجدوه". 

وأضاف الدكتور السيد عرفة خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عز الدين،  عبر قناة cbc، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان دائمًا وأبدًا يقول للصحابة أبشروا، وعندما يقول أحد لنا أبشروا، نرد عليه بقولنا "قبلنا البشرى" والبشرى هنا من حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأوضح أنه بتتبع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد أنه منذ نزول قول الله تعالى عليه في سورة الشعراء "وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214)"، ومن ثم قام النبي ليدعو الناس، فأول شيء قام به، ووقف على الجبل وبدأ يجمع الناس من حوله حتى يعرفهم بأنه نبي الله صلى لله عليه وسلم، لتبدأ الدعوة جهرية بعدما كانت سرية، فكان رد فعلهم هو سباب النبي عليه السلام، وآذوه، وبعد ذلك عاش النبي في مكة بعد البعثة 13 سنة تعرض فيهم للإيذاء هو المستضعفين المسلمين. 

الأزهر العالمي الفتوي الإلكترونية التفاؤل الستات ما يعرفوش يكدبوا الدكتور السيد عرفة

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