يحيى عطية الله.. هل يحل المغربى أزمة الظهير الأيسر فى القطبين؟

لا تمر الجبهة اليسرى لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بأحسن حال خلال العامين الماضيين، بل اتضح ذلك جليًا هذا الموسم.

مشاكل كثيرة يعاني منها القطبان في مركز الظهير الأيسر، حيث بدأ يبحث كل منهما عن اللاعب الذي سيكون مستقبل هذا المركز ويؤمن لهم ما يحتاجونه السنوات المقبلة.

"الدستور" في التقرير التالي يستعرض لاعبًا من أبرز الأظهرة في القارة الإفريقية خلال السنوات الماضية، وقد يكون حلًا للثنائي وهو المغربي يحيى عطية الله لاعب الوداد.

الأهلي

يبحث الأحمر منذ سنوات عن حل للظهير الأيسر بعدما بات بنسبة كبيرة رحيل التونسي علي معلول نهاية الموسم الجاري.

وقدم معلول الكثير للأحمر، لكن صاحب الـ33 عامًا الذي يتم عامه الـ34 في يناير المقبل، ظهر عليه عامل السن مع ضغط المباريات.

معلول الذي فرض نفسه كأفضل الأظهرة الإفريقية في السنوات الماضية مع الأحمر، تنتهي رحلته بنسبة كبيرة نهاية الموسم، وسيكون على الأحمر عبء كبير لتعويضه مثلما حدث من قبل مع جليبرتو وسيد معوض.

ويمتلك حاليًا الأهلي اللاعب الشاب كريم الدبيس الذي يحتاج خبرات كبيرة ومباريات أكثر ليكون الظهير الأول في الفريق.

كما يبحث الأهلي عن فكرة التعاقد مع أحمد فتوح ظهير نادي الزمالك الذي قد تكون مشكلته الأخيرة مع الأبيض، وعدم التزامه عائقًا أمام الأحمر.

الزمالك

يمر الأبيض بنفس المشكلة بعدما ظهرت مشكلة أحمد فتوح الأخيرة وعرضه للبيع هذا الموسم.

ولا يملك الزمالك اسمًا قويًا في مركز الظهير الأيسر، حيث يتواجد فيه الشاب حاتم سكر ومحمد عبدالشافي الذي عاد من الاعتزال لنهاية الموسم فقط، لكنه لا يشارك.

ويبتعد أيضًا عبدالله جمعة عن المباريات لأكثر من عام بسبب نقص اللياقة وعدم التأهيل للمباريات.

يحيى عطية الله المفتاح السحري

صاحب الـ28 عامًا وظهير الوداد المغربي ينتهي عقده مع الوداد في صيف 2024 ويحق له التوقيع مع أي فريق في فترة السماح خلال يناير المقبل.

عطية الله اسمه ارتبط أكثر من مرة بالقطبين، لكن الأهلي والزمالك لم يتقدما بأي عروض لضم نجم المنتخب المغربي.

ويعتبر عطية الله من أبرز الأظهرة في القارة الإفريقية لما يتمتع بصفات الظهير العصري، حيث يجيد بقوة اللعب بقدميه بجانب الشقين الهجومي والدفاعي.

لعب هذا الموسم عطية الله 8 مباريات مع الوداد ساهم في 4 أهداف، حيث سجل هدفًا وصنع 4.

يمتاز عطية الله بلعب الكرات الطويلة التي بلغت نسبتها في مباراة ذهاب نهائي الدوري الإفريقي أمام صن داونز 100%.

يمتاز أيضًا عطية الله بالركلات الحرة والمباشرة حيث أحرز منها هدفًا في نهائي إفريقيا أمام الوداد الموسم الماضي.

ميزة أخرى للدولي المغربي هو إمكانية لعبه لمركز الجناح الأيسر، حيث شارك من قبل في 24 لقاء سجل 5 وصنع 4.