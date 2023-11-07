الأطفال مرضى السرطان فى غزة يدخلون مصر لتلقى العلاج (صور).. عاجل

دخل اليوم (الثلاثاء) مرضى السرطان من قطاع غزة إلى مصر لتلقي العلاج، بعد مرور 32 يوما على التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع.

ووصل مرضى السرطان إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات مصرية لتلقي العلاج.

وتسبب التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة في استشهاد 10328 فلسطينيا بينهم 4237 طفلا و2741 سيدة، وإصابة أكثر من 25955 شخصا.

وقدمت مصر مساعدات إنسانية كبيرة لقطاع غزة خلال التصعيد الإسرائيلي، شملت أدوات طبية ومواد غذائية، وغيرها.

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة

مرضى السرطان في غزة