الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "sold out كامل العدد" على CBC الخميس

حلقات كامل العدد
حلقات كامل العدد

تبدأ قناة ‏CBC يوم الخميس المقبل 9 نوفمبر، عرض حلقات الموسم الجديد من برنامج "sold out كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول للبرنامج على منصة watchit.

الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة ‏"CBC" في تمام التاسعة مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي ويجوب خلاله محمود سعد في جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالي الغنائية المتميزة.

حلقة الخميس المقبل ترفع شعار "ونحكي كمان" وفيها يحكي محمود سعد قصة الهرم المائل والهرم الأحمر، ونتعرف منه على حكاية "فرح" أشهر بائعة فطير في المعصرة.

أما حلقة الجمعة من "sold out  كامل العدد"، فيقدم البرنامج ليلة فنية غنائية متميزة تحت عنوان "الحكاية بأصواتنا" يمتزج فيها الحكي من إلقاء الفنان سيد رجب، والغناء بصوت المطربة لينا شماميان التي تقدم مجموعة من أشهر أغاني التراث الفلسطيني والمصري.

وكانت التذاكر طرحت للجمهور مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالى:

  • الفئة الأولى Platinum بمبلغ 400 جنيه.
  • الفئة الثانية Gold بمبلغ 300 جنيه.
  • الفئة الثالثة Silver بمبلغ 200 جنيه.
  • الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 150 جنيهًا.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

  • غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.
  • تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.
  • الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

برنامج Sold Out

وتتنوع عروض Sold Out  بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وأخرى موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج sold out كامل العدد على CBC الخميس cbc out كامل العدد Sold Out كامل العدد برنامج sold out كامل العدد حلقات الموسم الجديد

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