الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا مرقس يلتقى رعاة كنيسة السيدة العذراء والبابا يوحنا بولس بالعزية

الأنبا مرقس وليم
الأنبا مرقس وليم

التقى الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للاقباط الكاثوليك، صباح اليوم، بمقر المطرانية بمدينة القوصية والقمص يوحنا فوزي راعى كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا يوحنا بولس الثاني بالعزية والأب جوزيف عبدالملاك الراهب الكرملي الذي تم تعيينه مساعداً للراعي بالرعية المباركة، وذلك في إطار الاهتمام بالعمل الرعوي

 ونظم الأب المطران مع الآباء الرعاة خريطة العمل الرعوي بالرعية، متمنياً لهما خدمة مباركة متمثلين فى رسالتهما بالسيد المسيح الخادم الاعظم الذى كان يجول يصنع خيراً، وحضر اللقاء الاب اثناسيوس عزيز راعي كنيسة السيدة العذراء بالمنشاة الكبرى ووكيل عام المطرانية .

الأنبا مرقس يزور دار أم المحبة للطالبات المغتربات

 كما زار مطران القوصية للأقباط الكاثوليك دار أم المحبة للطالبات المغتربات بمدينة أسيوط والتابع لمطرانية القوصية للأقباط الكاثوليك، والتقى الأب المطران بالطالبات المغتربات للاطمئنان على أحوالهن، كما عقد الأنبا مرقس لقاءاً روحياً للطالبات و أدار حوار اً ودياً مع فتيات الدار حول الدراسة خلال العام الجامعي الحالي.

 وأكد الأب المطران فى حديثة على عدة نقاط من أبرزها:

- أهدافنا وأولويات حياتنا في هذه الفترة الدراسية .

- قيمة الإنسان في نموه وتأثيره الإيجابي .

وتعد زيارة الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك إلى دار أم المحبة للطالبات المغتربات التابع للمطرانية، هى الأولى منذ توليه رعاية إيبارشية القوصية "قسقام" للأقباط الكاثوليك .

 كما عقد الأنبا دانيال مطران أسيوط والأنبا مرقس مطران القوصية اللقاء الشهري للاخوات الراهبات بايبارشيتي اسيوط والقوصية وذلك بمقر المطرانية بمدينة اسيوط.

كان الأنبا دانيال لطفى مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك قد ترأس صلاة القداس الإلهي في بداية اليوم، كما قام نيافة الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك بعمل لقاء تكويني للاخوات الراهبات بعنوان " المكرس في مسيرة الكنيسة السينودسية "، واختتم اللقاء بمناقشة حول وضع خطة للخدمة فى الفترة المقبلة. 

الأنبا مرقس وليم مطران القوصية والقمص يوحنا فوزي للأقباط الكاثوليك المطرانية

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