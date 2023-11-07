أمانة المرأة بالحرية المصري تنظم ندوة لتنمية الوعي السياسي لدى الشباب

أقامت أمانة المرأة المركزية بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة بالحزب، وعضو مجلس النواب، ندوة تحت عنوان " تنمية الوعي السياسي لدى الشباب"، وذلك ضمن حملة مسيرة ومسار لدعم السيد عبدالفتاح السيسي (رئيسا لمصر 2024)، وبحضور اللواء أشرف توفيق.

واستهدفت الندوة لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي وحث الشباب من سن 21 سنة الى 30 سنة على المشاركة السياسية والنزول الى صناديق الانتخابات ايام 10- 11- 12 ديسمبر، والتوعية بأهمية المشاركة السياسية.

وأكدت الدكتورة جيهان البيومي، أن الشباب هم جيل المستقبل وأولت القيادة السياسية دعما كبيرا للشباب، وذلك من خلال دعم وتمكينهم وإشراكهم مع صناع القرار، من خلال تواجدهم فى مناصب تنفيذية كنواب محافظين او معاوني وزراء.

كما قالت الدكتورة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، إن الفترة الحالية والتى تشهدها البلاد سواء على المجتمع الدولى أو المحلي، يتطلب الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم ترشح عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، مضيفة أنه مصر شهدت عصرا من الإنجازات خلال الفترة السابقة فى عهد الرئيس السيسي وهو ما يتطلب استكمال مسيرة التنمية.

كما أكد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزية بالحزب، إن الندوة تاتي في إطار فعاليات الحزب ضمن حملة مسيرة ومسار لدعم السيد عبدالفتاح السيسي (رئيسا لمصر 2024)، وخلال الفترة المقبلة، هناك فعاليات وأنشطة للحزب في إطار الحملة، مشددا على ضرورة توعية وتثقيف الشباب بقضايا المجتمع ومايحاك ضد الوطن من مخططات خارجية تستهدف النيل من مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد بالحزب، واللواء عبدالرحمن راشد أمين القليوبية، وجلال الزغاط أمين القاهرة، ونيفين بدار عضو الهيئة العليا، وأمينات المرأة في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية، وتواجد عدد 70 شاب اعمارهم من سن 21 سنة الى 30 سنة.

وأشادت المنصة بدور الأحزاب المهم والوطنى في تلك المرحلة المهمة في تاريخ مصر، وأيضا دور الشباب وانهم هم الثروة الحقيقية للوطن.