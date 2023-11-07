الصحة العالمية: عمليات بتر الأطراف تتم فى غزة دون تخدير

قالت منظمة الصحة العالمية إن العمليات الجراحية، بما في ذلك عمليات بتر الأطراف، تجرى في قطاع غزة دون تخدير بسبب الانخفاض الشديد في الإمدادات.

وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم المنظمة، إن أكثر من 16 عاملًا صحيًا لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب. مضيفا أن أكثر من 16 من العاملين في مجال الرعاية الصحية توفوا أثناء عملهم أثناء رعاية المصابين والمرضى". بحسب "سكاي نيوز البريطانية".

وأضاف “ليندماير”: "هؤلاء هم الأشخاص الذين يحافظون على النظام الصحي من خلال التفاني، الذي وجدوه بطريقة ما، للحفاظ على استمرار مستوى معين من الخدمة".

ومنظمة الصحة العالمية هي واحدة من بين عدد من المنظمات التي دعت إلى تقديم المزيد من المساعدات لدخول القطاع، وإلى "هدنة إنسانية" للسماح لأسوأ المصابين بالخروج من القطاع.