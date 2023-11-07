الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: عمليات بتر الأطراف تتم فى غزة دون تخدير

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية إن العمليات الجراحية، بما في ذلك عمليات بتر الأطراف، تجرى في قطاع غزة دون تخدير بسبب الانخفاض الشديد في الإمدادات.

وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم المنظمة، إن أكثر من 16 عاملًا صحيًا لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب. مضيفا أن أكثر من 16 من العاملين في مجال الرعاية الصحية توفوا أثناء عملهم أثناء رعاية المصابين والمرضى". بحسب "سكاي نيوز البريطانية".

وأضاف “ليندماير”: "هؤلاء هم الأشخاص الذين يحافظون على النظام الصحي من خلال التفاني، الذي وجدوه بطريقة ما، للحفاظ على استمرار مستوى معين من الخدمة".

ومنظمة الصحة العالمية هي واحدة من بين عدد من المنظمات التي دعت إلى تقديم المزيد من المساعدات لدخول القطاع، وإلى "هدنة إنسانية" للسماح لأسوأ المصابين بالخروج من القطاع.

الصحة العالمية سكاى نيوز البريطانية بتر الأطراف في غزة غزة فلسطين نقص المستلزمات الطبية

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

رئيس مجلس الدولة يلتقط صورة مع القضاة الجدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى