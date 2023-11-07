الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات "حياة كريمة " بأطفيح

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، جولة للمراكز والمدن اليوم، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أطفيح. وشملت الجولة تفقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر الواصلين، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وأنتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

سرعة الانتهاء من اعمال التشغيل التجريبي لمحطتي الصرف

ووجَّه النائب بسرعة الانتهاء من أعمال التشغيل التجريبي لمحطتي الصرف الصحي تمهيدًا لدخولهم الخدمة الفعلية، لتحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في القرية.

كما تفقد النائب مقر الحملة الميكانيكية لمدينة أطفيح، لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها، وحالة كل منها، للوقوف على الوضع الحالي للمعدات والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذ برنامج صيانة المعدات.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركز أطفيح، بتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمدينة أطفيح، حيث تابع النائب أعمال التدبيش بطريق المتربة تمهيدًا لبدء أعمال رصف الطريق من طريق ٢١ حتى كوبري الوسطى بطول ٣ كم. 

وشدد النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته المهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح والمهندس خالد توفيق مدير عام ري حلوان والمهندس أنور معوض والمشرف علي مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومسؤلي شركة مياه الجيزة وشركات الكهرباء والغاز ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

وتأتي جولة نائب محافظ الجيزة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح ضمن أجندة عمل محافظة الجيزة بمتابعة التكليفات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي 
 

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حياة كريمه تكليفات رئاسية نائب محافظ الجيزة محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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