التهمة تمثيل بدون تصريح.. حكايات فنانين وقفوا أمام القضاء

الكثير من الممثلين تعرضوا للتحقيق معهم أمام النيابة بتهمة التمثيل بدون تصريح، ومن بينهم سهير البابلي وعبد الحليم حافظ وماجدة الصباحي بحسب ما جاء في حوار لنقيب المهن التمثيلية أحمد علام آنذاك.

فقد كشف أحمد علام نقيب الممثلين الأسبق، في حوار صحفي أجرته مجلة الكواكب عن الكثير من الفنانين الذين اتُخذ قرارًا ضدهم بتهمة التمثيل بدون تصريح وبدون أن يكونوا أعضاءًا في نقابة المهن التمثيلية، وأضاف علام، بعد وقبل تمثيل يوسف شاهين في أحد أفلامه التي قام بإخراجها، فقد أبلغنا ضد كثيرين.

وقام علام بإخراج كشفا من درج مكتبه أخذ يقرأ منه أسماء الذين أبلغ النقابة عنهم، لافتًا إلى أن النيابة تحقق معهم وهم: سهير البابلي التى أسند إليها دور فى فيلم يخرجه زهير بكير، ويوسف فخر الدين الذي قام بالتمثيل فى فيلم لماري كويني.

كما تقدم ببلاغ ضد حورية العراقي "رفيعة هانم" التى عملت مع ماجدة، والمونتير محمد نبيه، وإبراهيم خان وسهام مراد ورجاء سراج وسوزان فؤاد وقد اشتركوا جميعًا بالتمثيل فى فيلم "القلب له أحكام" الذى أخرجه حلمى حليم.



ووجهت المجلة سؤالا فسألت: هل هناك مسئولية على زهير بكير ومارى كوينى وماجدة وحلمى حليم؟ ورد علام قائًلا: “طبعا فهم شركاء فى الجريمة وقد أبلغت النيابة أيضا ضد شركة الأفلام العربية وضد الفرقة المصرية وقد ذهبت إلى النائب العام وقدمت له بلاغًا ضد مصلحة الفنون لأنها ألحقت بفرق المسرح الشعبى أشخاصًا غير نقابين، وأنا لا أفهم أبدًا أن تكون مصلحة الفنون هى التى تخالف قانون النقابة، بينما كان الواجب عليها ألا تحترمه فحسب، بل أن تسمى أيضا لكى يحترمه الجميع”.

وقال علام: أنا أذكر أن عبدالحليم حافظ قام بالتمثيل قبل أن يصبح عضوا بالنقابة فأبلغنا النيابة ضده، وهو الآن عضوًا فى النقابة.

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