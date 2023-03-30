قصة عشق عبد الحليم حافظ للنادي الأهلي: «يا غالب الكل يا أهلي»

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي يعد أشهر مطربي مصر، حيث ولد فى قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو من عام 1929، وتوفي متأثرًا بفيروس البلهارسيا.

خلال لقاء نادر، في برنامج "النادي الدولي" الذي يقدمه الفنان سمير صبري، كشف عبد الحليم حافظ عن انتمائه الكروي قائلا أنه يشجع الأهلى، قائلا "أنا أهلاوي صميم.. الأهلاوى الصميم لابد أن ينتقد فريقه حتى لو كان أداؤه سيئا".

وكشف عبد الحليم حافظ أنه فى يوم فوز الأهلي على الزمالك يجتمع عبد الحليم بزملائه مشجعي الأهلي ويغني لهم أغنية من تلحينه ويرددها معه صباح وأحمد فراج وعاطف سالم والتى يقول فيها "يا غالب الكل يا أهلي".

لم تكن أغنية "يا غالب الكل يا أهلي" هي الوحيدة التي غناها عبد الحليم للمارد الأحمر، بل أنه فى عام 1957 احتفل النادى الأهلى باليوبيل الذهبي، فألف الأمير عبد الله الفيصل عضو شرف النادى الأهلى وقتها قصيدته "زين النوادى" احتفالا بهذه المناسبة، ولحنها الموسيقار محمد الموجي وغناها عبد الحليم حافظ بالنادى الأهلي.

لم يخف على أحد علاقة صالح سليم رئيس النادي الأهلي بعبد الحليم حافظ، حيث كانت تجمعهما صداقة وطيدة، وفى إحدى المرات فاز فريق الاتحاد السكندري بلقب كأس مصر على حساب الأهلي، وأقام الاتحاد حفلا غنائيا احتفالًا بهذا اللقب وكانت المفاجأة بالنسبة لصالح سليم هى موافقة عبد الحليم حافظ على إحياء الحفل.

جدير بالذكر أن أبرز أغاني عبد الحليم حافظ الذي عُرف باسم "العندليب الأسمر" هي: "أغنية الوداع"، "بائعة الخبز"، "بعد الوداع"، "فجر"، "أيام و ليالي"، "أيامنا الحلوة"، "ليالى الحب"، "لحن الوفاء"، "دليلة"، "موعد غرام"، "بنات اليوم"، "الوسادة الخالية"، "فتى أحلامي"، "شارع الحب"، "حكاية حب"، البنات و الصيف"، "يوم من عمري"، "الخطايا"، "أدهم الشرقاوي"، "معبودة الجماهير"، "أبى فوق الشجرة"، "أرجوك لا تفهمنى بسرعة"، "إحنا الشعب"، "الله يا بلدنا"، "الوطن الأكبر"، "حكاية شعب"، "الجزائر"، "صورة"، "عدى النهار"، "أحلف بسماها"، "البندقية اتكملت"، "عاش اللى قال"، "النجمة مالت على قمر"، "قارئة الفنجان"، "أهواك"، "على قد الشوق"، "النجمة مالت على قمر"، "أنا من تراب"، "ورق الشجر"، "بين صحبة الورد"، "خليني كلمة".